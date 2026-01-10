Cilento, maltempo: danni e disagi sulla costa salernitana.

Un fronte meteorologico particolarmente aggressivo ha colpito la costa cilentana, nel Salernitano, generando un quadro di danni e disagi diffusi.

L’intensità delle raffiche di vento, con caratteristiche di burrasca, ha generato un’emergenza locale, mettendo a dura prova la resilienza delle infrastrutture e la sicurezza dei cittadini.

Il territorio, compreso tra Agropoli e Capaccio Paestum, ha subito una serie di conseguenze immediate.

La vegetazione, particolarmente sensibile alle raffiche, ha subito ingenti perdite, con la caduta di rami e alberi che ha temporaneamente ostacolato la viabilità e creato potenziali rischi per la sicurezza delle persone.

Il fenomeno non è stato limitato alle aree più esposte, ma ha interessato anche zone periferiche, segnalando una vulnerabilità diffusa del territorio.

Il punto di maggiore gravità è stato individuato sul lungomare di Agropoli, dove una struttura ricettiva balneare ha subito danni significativi.

La violenza del vento ha compromesso l’integrità strutturale dell’edificio, con la rimozione di coperture e elementi costruttivi.

L’evento ha sollecitato l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, evitando ulteriori rischi per persone e cose.

Le misurazioni effettuate hanno rilevato raffiche di vento con punte massime che hanno superato i 58 chilometri orari, mentre le condizioni del mare si caratterizzano per un moto ondoso classificato forza 6, indicando un’agitazione significativa.

L’emergenza meteorologica, lungi dall’esaurirsi, prevede una persistenza anche nelle prossime ore, con un’incertezza sulla durata complessiva degli effetti dannosi.

Si rende necessaria una valutazione approfondita dei danni subiti, con l’obiettivo di pianificare interventi di ripristino e di implementare misure preventive volte a mitigare la vulnerabilità del territorio, in considerazione dei crescenti rischi legati ai cambiamenti climatici e all’intensificazione degli eventi meteorologici estremi.

La resilienza del Cilento, in questo contesto, si tradurrà nella capacità di rispondere prontamente all’emergenza e di ricostruire in modo più sicuro e sostenibile.