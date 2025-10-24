Cirielli candidato Governatore: via libera a una sfida cruciale in Campania

Con un gesto simbolico che segna l’inizio formale di una campagna elettorale cruciale, alle prime ore del mattino è stata ufficialmente depositata la candidatura di Edmondo Cirielli alla carica di Governatore della Regione Campania.

La presentazione, gestita sotto l’egida del senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia, sancisce l’avvio delle candidature anche delle liste del partito nelle diverse province campane.

Questa mossa strategica sottolinea l’ambizione del partito di Fratelli d’Italia di guidare un’alternativa solida e strutturata all’attuale governance regionale.

La scelta di Cirielli come candidato rappresenta una convergenza di esperienze e competenze, con l’obiettivo di incarnare un progetto politico incentrato sulla ripresa economica, lo sviluppo infrastrutturale e la riforma della pubblica amministrazione.

Il senatore Iannone, nel comunicato stampa, ha espresso un ottimismo cauto, sottolineando come la presentazione delle candidature sia il primo passo di un percorso che richiederà impegno e dedizione.

Ha inoltre auspicato il meglio per tutti i candidati, evidenziando la disponibilità di numerosi esponenti politici che hanno scelto di aderire attivamente al progetto.

L’occasione è stata utilizzata per ringraziare la squadra dirigente regionale che ha lavorato incessantemente nei mesi precedenti, gestendo la complessità delle trattative e la definizione del programma elettorale.

L’auspicio è che, con la guida di Cirielli e il sostegno di Fratelli d’Italia, il centrodestra possa intraprendere una campagna elettorale vincente, capace di interpretare e rispondere alle esigenze concrete del territorio campano.

Il percorso si prospetta impegnativo, richiederà una visione chiara e proposte concrete per affrontare le sfide che attendono la regione, dalla sanità all’occupazione giovanile, dalla gestione sostenibile del territorio alla promozione del turismo.

La campagna elettorale si preannuncia come un momento cruciale per il futuro della Campania.