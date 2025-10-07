Cirielli candidato Presidente: Fratelli d’Italia lancia la sfida in Campania

Fratelli d’Italia ha formalizzato la candidatura di Edmondo Cirielli alla presidenza della Regione Campania, in vista delle elezioni del 23 novembre.

La scelta, comunicata attraverso una nota ufficiale del partito guidato dalla premier Meloni, proietta un profilo legato al territorio e con una solida esperienza amministrativa, presentato come figura capace di innescare un cambiamento profondo e di restituire alla Campania un modello di governance allineato a quello perseguito a livello nazionale.

La decisione di puntare su Cirielli riflette una strategia volta a capitalizzare il consenso generato dal governo Meloni, consolidando un’offerta politica improntata a valori di stabilità e rigore, elementi percepiti come assenti nella gestione regionale precedente.

La Lega, partner chiave della coalizione, ha espresso il proprio appoggio, sottolineando la possibilità di interrompere un ciclo di malgoverno protrattosi per decenni e promettendo di presentare liste elettorali composte da candidati qualificati e credibili, in grado di rispondere efficacemente alle esigenze del territorio.

Forza Italia, pur non precludendo valutazioni sui possibili nomi degli alleati, ha indicato la necessità di incontri interlocutori nei prossimi giorni per una definizione condivisa delle candidature, ribadendo il ruolo del partito come pilastro del centrodestra e garante di un’offerta politica coerente e competitiva.

La presenza di Cirielli sulla scena elettorale segna l’inizio di un confronto serrato con il candidato del centrosinistra, Francesco Fico, delineando un quadro di contesa politica destinato a coinvolgere direttamente i cittadini campani e a definire il futuro della regione.

L’elezione del nuovo presidente si prospetta come un momento cruciale per la Campania, chiamato a ridefinire il proprio percorso di sviluppo economico e sociale, guardando al futuro con rinnovate prospettive e ambizioni.

L’affermarsi di un modello di governance ispirato a principi di efficienza e responsabilità rappresenta un’opportunità per la regione di recuperare terreno e di proiettarsi verso un ruolo di maggiore rilevanza nel panorama nazionale.