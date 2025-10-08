Cirielli, il centrodestra campano punta su di lui per sfidare De Luca.

Il centrodestra campano converge su Edmondo Cirielli come figura di riferimento per la sfida che attende la regione alle prossime elezioni regionali, in programma a novembre.

La scelta, formalizzata dopo un periodo di riflessioni e valutazioni interne, segna l’ingresso in campo di un candidato che mira a interrompere il decennale dominio di Vincenzo De Luca.

La decisione di Forza Italia, cruciale per la definizione del quadro elettorale, è giunta a seguito di un approfondito confronto tra il viceministro degli Esteri Cirielli, il coordinatore regionale Fulvio Martusciello e il responsabile politico Giorgia Donzelli.

Maurizio Gasparri, esponente di spicco del partito, ha sottolineato come questo incontro abbia permesso di dirimere le questioni chiave relative alla campagna elettorale, conducendo a una “valutazione positiva” della candidatura di Cirielli.

La scelta non è stata percepita come una semplice decisione tattica, ma come una precisa indicazione strategica per il futuro della regione.

Martusciello ha esplicitamente definito Cirielli “la scelta migliore” che il centrodestra potesse compiere, evidenziando come la sua figura incarni una risposta concreta alle istanze di cambiamento che emergono dal territorio.

Anche Mara Carfagna, segretaria nazionale di Noi Moderati, ha condiviso un giudizio positivo, descrivendo la candidatura di Cirielli come “un’opportunità per la Campania intera”, sottolineando il potenziale di cambiamento e innovazione che il candidato potrebbe portare con sé.

La convergenza di Forza Italia, Lega e Noi Moderati attorno alla figura di Cirielli testimonia la volontà di presentare un’alternativa solida e coesa all’attuale amministrazione regionale, proiettando la campagna elettorale verso un confronto programmatico incentrato sulle priorità di sviluppo economico, sociale e infrastrutturale della Campania.

Si tratta di un segnale di maturità politica e di responsabilità nei confronti dei cittadini campani, che aspirano a un futuro di crescita e progresso.