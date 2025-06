Cittadinanza onoraria a Toronto: San Martino Valle Caudina omaggia il Cardinale Leo.

Il Comune di San Martino Valle Caudina, custode di una storia secolare incastonata nel cuore dell’Irpinia, si appresta a conferire un prestigioso riconoscimento: la cittadinanza onoraria al Cardinale Frank Leo, Arcivescovo Metropolita di Toronto. La decisione, frutto di una deliberazione che il consiglio comunale ratificherà a breve, testimonia un legame profondo e duraturo che affonda le radici nella terra natale della madre del porporato.Questa nomina non è un semplice atto formale, ma un omaggio sentito a una figura di spicco della Chiesa Cattolica, un uomo che, pur operando su palcoscenici internazionali, conserva un affetto genuino per le sue origini irpine. La cittadinanza onoraria rappresenta un ponte tra la comunità locale e il mondo, un’occasione per celebrare l’identità, le tradizioni e i valori che si tramandano di generazione in generazione.Il Cardinale Leo, figura di riferimento per la comunità italo-canadese, torna regolarmente a San Martino Valle Caudina per un periodo di riposo e riflessione, riscoprendo le atmosfere familiari che lo hanno formato. Il suo ritorno annuale è un momento di gioia per i cittadini, un’opportunità per condividere con lui esperienze e testimonianze.L’incontro recente a Roma, antecedente al Conclave, con una delegazione guidata dal Sindaco Pasquale Pisano, sottolinea l’importanza che il Cardinale attribuisce ai rapporti con la sua terra d’origine. Quel dialogo, avvenuto in un momento cruciale per la Chiesa, ha rafforzato ulteriormente il legame tra la comunità di San Martino e la sua figura illustre.La cerimonia di conferimento, prevista per i primi giorni di luglio, sarà un evento solenne e partecipato, un’occasione per riaffermare l’orgoglio di essere parte di una comunità che ha saputo formare e sostenere un uomo di fede e di cultura, un esempio di come le radici possano nutrire l’orizzonte e come l’identità locale possa arricchire il mondo. La cittadinanza onoraria al Cardinale Leo non è solo un riconoscimento personale, ma un tributo a San Martino Valle Caudina, a un passato che continua a vivere nel presente e a proiettarsi verso il futuro con speranza e dignità.