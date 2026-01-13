Colpi alle ville di lusso: arrestati a Roma i membri della batteria napoletana

Un’operazione dei Carabinieri di Napoli Nord ha disarticolato una sofisticata organizzazione criminale specializzata in colpi a ville di lusso nella regione laziale, culminando in una richiesta di 38 arresti accolta dal giudice per le indagini preliminari.

L’associazione, soprannominata “batteria napoletana”, aveva nel mirino residenze di prestigio appartenenti a esponenti di spicco del cinema, della moda e figure di rilievo nel panorama istituzionale italiano.

Le indagini, protrattesi per diversi mesi, hanno svelato una struttura complessa e meticolosamente pianificata.

Un elemento cruciale è emerso durante un’attività di appostamento condotta l’8 gennaio 2024 a Fregene: i militari hanno sorpreso alcuni membri della banda mentre effettuavano sopralluoghi di ricognizione, rivelando l’imminente pericolo per le ville prese di mira.

Il gruppo, con l’intenzione di sfruttare la presenza di un suo membro trasferitosi a Roma, mirava a creare una base operativa nella capitale per facilitare le operazioni.

Tuttavia, la pianificazione precisa si è scontrata con la realtà dei sistemi di sicurezza avanzati presenti nelle residenze.

Nonostante l’accurata ricognizione, la banda ha dovuto rinunciare all’esecuzione di diversi colpi, riconoscendo l’impossibilità di neutralizzare le complesse tecnologie di allarme senza strumentazioni specialistiche e preparazioni più elaborate.

Questo dimostra la crescente sofisticazione delle misure di protezione adottate dai proprietari di queste abitazioni.

Un’altra caratteristica distintiva dell’operazione criminale era l’utilizzo strategico di veicoli a noleggio.

Questi, opportunamente modificati con compartimenti nascosti, permettevano di trasportare gli arnesi da scasso e di eludere i controlli delle forze dell’ordine.

L’adozione di questa tecnica evidenzia l’attenzione del gruppo alla minimizzazione del rischio di intercettazione, dimostrando una preparazione accurata e una conoscenza approfondita delle procedure di controllo del territorio.

L’utilizzo di veicoli a noleggio, inoltre, contribuiva a rendere più difficile l’identificazione dei membri della banda, aumentando la complessità delle indagini per le autorità.

L’organizzazione si dimostrava, pertanto, un esempio di criminalità transnazionale e tecnologicamente avanzata, richiedendo un approccio investigativo articolato e multidisciplinare per la sua disarticolazione.