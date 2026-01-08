Colpo di fuoco a Napoli: Procura Generale sotto attacco, indagini in corso.

Nel cuore del centro direzionale di Napoli, il 2 gennaio ha segnato un’inquietante rottura della percezione di sicurezza, con un colpo di arma da fuoco che ha impattato sugli uffici della Procura Generale, come riportato da importanti testate giornalistiche come Il Mattino e Repubblica.

L’evento, più che una mera aggressione materiale, solleva interrogativi profondi sulla vulnerabilità delle istituzioni giudiziarie e sull’andamento della criminalità organizzata nella regione.

Il proiettile, presumibilmente espulso da un fucile, ha violato l’integrità di una vetrata al dodicesimo piano della Torre C del Palazzo di Giustizia, un’infrastruttura simbolo dell’amministrazione della legge.

L’analisi forense, affidata alla polizia scientifica, è in corso per determinare con precisione il tipo di arma utilizzata e la traiettoria del colpo.

L’indagine, inizialmente condotta dalla Polizia di Stato in collaborazione con la Procura di Napoli, potrebbe subire un trasferimento di competenza a Roma.

Tale decisione è motivata dalla potenziale qualifica dei magistrati come parti lesioni nell’ambito dell’evento, suggerendo la necessità di una gestione giudiziaria con un livello di indipendenza e specializzazione superiore.

L’ufficio del procuratore generale Aldo Polcastro, situato nello stesso piano colpito, rientra tra le aree interessate, intensificando la gravità dell’episodio.

Le ipotesi investigative che vengono valutate spaziano da un atto di vandalismo connesso ai festeggiamenti di Capodanno, considerata quella più probabile, a scenari più complessi che coinvolgono l’uso di tecnologie avanzate come droni modificati.

Quest’ultima possibilità, se confermata, evidenzierebbe un livello di sofisticazione nella pianificazione e nell’esecuzione dell’azione, aumentando le preoccupazioni sulla capacità di determinate organizzazioni di eludere i sistemi di sicurezza convenzionali.

Parallelamente, la notte di San Silvestro aveva già visto l’utilizzo di armi da fuoco contro le finestre dell’azienda di trasporto EAV, un evento separato ma significativo nel quadro di un’escalation di violenza che turba la tranquillità della città.

Anche su quest’ultimo episodio, la Polizia di Stato sta conducendo accertamenti approfonditi, cercando di stabilire eventuali collegamenti tra le due azioni e di ricostruire la dinamica degli eventi.

La coincidenza temporale e la scelta di obiettivi potenzialmente simbolici sollevano interrogativi sulla possibilità di un disegno più ampio, volto a intimidire le istituzioni e a destabilizzare il tessuto sociale.

L’approfondimento delle indagini dovrà necessariamente concentrarsi sull’analisi dei possibili moventi, che potrebbero spaziare da vendette personali a intimidazioni di natura criminale, fino a possibili ripercussioni di conflitti interni al mondo della criminalità organizzata.