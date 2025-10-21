Concorso al Ministero: Candidati Bloccati, Frustrazione e Polemiche a Napoli

La Mostra d’Oltremare di Napoli, luogo tradizionalmente dedicato a eventi fieristici e congressuali, si è trasformata ieri in teatro di una vicenda che solleva interrogativi profondi sulla gestione di processi concorsuali pubblici e sulla sensibilità delle istituzioni nei confronti di situazioni di forza maggiore.

Circa trecento aspiranti dipendenti del Ministero della Giustizia, in lizza per 2.970 posizioni a tempo indeterminato, si sono visti preclusa l’opportunità di sostenere le prove scritte a causa di un incidente stradale che ha gravemente rallentato la circolazione sulla tangenziale che costeggia la città.

L’episodio, denunciato con amarezza dal deputato Francesco Emilio Borrelli, non si è limitato a un mero inconveniente logistico.

Si è concretizzato in un’esperienza frustrante e umiliante per i candidati, molti dei quali provenienti da altre regioni, come Roma, e giunti a Napoli con l’aspettativa di competere per un posto di lavoro.

Il ritardo, causato da un evento imprevedibile e al di fuori del controllo dei singoli, ha determinato un blocco temporale che ha portato alla chiusura dei cancelli alle 8:40, impedendo l’accesso alla sede d’esame.

Le richieste di deroga, presentate dai candidati, che hanno sottolineato la natura di forza maggiore della loro impossibilità a rispettare l’orario stabilito, sono state respinte in maniera rigida e inappellabile.

La risposta, proveniente dalle autorità competenti, ha negato la possibilità di partecipazione, indirizzando i candidati a ricorrere alle vie legali tramite il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR).

L’attesa sotto la pioggia, in una situazione di profondo disagio e frustrazione, ha accentuato il senso di abbandono e ingiustizia.

L’esperienza dei candidati mette in luce una profonda lacuna nella capacità amministrativa di gestire situazioni di emergenza e di dimostrare un’adeguata sensibilità umana nei confronti dei cittadini.

La rigidità burocratica, la mancanza di flessibilità e l’assenza di canali di comunicazione efficaci hanno trasformato un evento imprevisto in una vera e propria vessazione.

Il deputato Borrelli ha annunciato l’intenzione di presentare un’interrogazione parlamentare per far luce sull’accaduto e sollecitare un intervento volto a garantire che la vicenda non si risolva in un “dimenticatoio burocratico”, ma che venga riconosciuto il diritto dei candidati a sostenere le prove.

L’episodio riapre un dibattito cruciale sulla necessità di revisione dei protocolli concorsuali, affinché siano in grado di prevedere e gestire situazioni di forza maggiore, garantendo al contempo la tutela dei diritti dei cittadini e l’equità del processo selettivo.

La vicenda solleva inoltre interrogativi sulla responsabilità delle istituzioni nel fornire risposte adeguate e tempestive in caso di emergenza, evitando che l’applicazione pedissequa di regole formali si traduca in un danno irreparabile per i cittadini.