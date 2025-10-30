Confisca di pesce irregolare a Salerno: 4.500€ di sanzioni

Un’operazione mirata della Guardia Costiera di Salerno, supportata dalla Polizia Locale, ha portato alla confisca di un notevole quantitativo di prodotti ittici – superiore a un quintale – immessi sul mercato con irregolarità, generando sanzioni amministrative per un valore totale di 4.500 euro.

Il controllo, condotto all’interno di un mercato rionale cittadino, ha rivelato una diffusa violazione delle normative in materia di tracciabilità e trasparenza alimentare.

L’ispezione ha permesso di individuare una vasta gamma di specie marine, tra cui cefalopodi (seppie e calamari), crostacei (mazzancolle e naselli), pesci azzurri (acciughe e merluzzi), specie pregiate come il salmone e l’orata, e altre ancora.

Tutti i prodotti, evidentemente destinati al consumo umano, risultavano privi della documentazione probatoria che ne attestasse la filiera di provenienza, una lacuna gravissima in termini di sicurezza alimentare e tutela del consumatore.

La mancanza di etichettatura adeguata, che avrebbe dovuto fornire informazioni cruciali come le tecniche di pesca impiegate – ad esempio, la pesca a strascico o con nasse – gli strumenti utilizzati, l’area geografica di provenienza del pescato, e i termini di conservazione ottimali, configurava una violazione di stringenti obblighi legali.

Questi requisiti non sono meramente formali, ma indispensabili per consentire ai consumatori di fare scelte informate e consapevoli, oltre a garantire la rintracciabilità del prodotto in caso di problemi di sicurezza o adulterazioni.

La merce sequestrata, giudicata non idonea alla vendita, è stata sottoposta a confisca amministrativa e, in una scelta che evidenzia la gravità della violazione, è stata affidata in custodia agli stessi trasgressori, rendendoli responsabili della sua corretta gestione fino al suo smaltimento o ad altre disposizioni di legge.

L’azione sottolinea l’impegno continuo delle forze dell’ordine nel contrasto a pratiche commerciali scorrette che compromettono la salute pubblica e l’integrità del mercato ittico, un settore particolarmente vulnerabile a fenomeni di illegalità e frodi.