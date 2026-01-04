Contrabbando nel carcere di Napoli: sventato un tentativo all’alba del 2026

Il primo giorno del 2026 si è aperto a Napoli con un episodio che mette in luce le sfide complesse e la resilienza del sistema penitenziario.

Durante i controlli di routine all’ingresso del carcere di Poggioreale, l’acume e la professionalità del personale di Polizia Penitenziaria hanno permesso di sventare un tentativo di contrabbando di stupefacenti.

Un uomo, genitore di un detenuto, ha destato sospetti, e un’indagine più approfondita ha rivelato l’occultamento di una quantità significativa di sostanze illecite.

L’uomo è stato immediatamente arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Questo intervento, il primo arresto dell’anno nell’istituto partenopeo, sottolinea l’importanza cruciale della vigilanza costante e dell’applicazione rigorosa dei protocolli di sicurezza all’interno delle strutture carcerarie.

Il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (SAPPE) ha espresso il proprio plauso per l’operato degli agenti, riconoscendo la loro dedizione e professionalità nonostante le pressanti problematiche strutturali che affliggono il sistema penitenziario, tra cui croniche carenze di personale e condizioni operative spesso proibitive.

L’episodio non è un evento isolato, ma un sintomo di un problema più ampio: la persistente e sofisticata capacità di organizzazioni criminali di tentare di introdurre sostanze illecite e strumenti di comunicazione illegali all’interno delle carceri.

L’incremento di questi tentativi a livello nazionale, come evidenziato dal segretario generale del primo Sindacato della Polizia Penitenziaria, Donato Capece, richiede una risposta strategica e coordinata.

Capece ha inoltre rimarcato la necessità di una maggiore consapevolezza pubblica sul ruolo fondamentale svolto dalla Polizia Penitenziaria, un corpo che opera quotidianamente in un ambiente ad alta tensione, bilanciando la sicurezza con l’obiettivo riabilitativo.

Il lavoro silenzioso e spesso invisibile degli agenti, che si confrontano con la complessità delle dinamiche carcerarie e con il rischio di comportamenti violenti, merita un riconoscimento più ampio.

La professionalità del personale, la capacità di adattamento alle nuove strategie utilizzate dai trafficanti e la dedizione al dovere, pur in condizioni difficili, rappresentano i punti di forza del Corpo di Polizia Penitenziaria.

Tuttavia, è imprescindibile un investimento significativo in sicurezza, che comprenda l’ammodernamento delle infrastrutture, l’aumento del personale e l’implementazione di tecnologie avanzate per il controllo e la sorveglianza.

Solo attraverso un approccio integrato, che coniughi risorse umane, tecnologiche e finanziarie, sarà possibile garantire un ambiente carcerario sicuro, che favorisca la riabilitazione dei detenuti e la tutela della legalità all’interno e all’esterno delle strutture penitenziarie, contribuendo attivamente alla lotta alla criminalità a Napoli e in tutta Italia.

L’impegno del SAPPE resta saldo al fianco di tutti gli uomini e le donne della Polizia Penitenziaria, riconoscendo il loro sacrificio e la loro costante presenza in prima linea.