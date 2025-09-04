Contraffazione Infanzia: Sequestro da 1,5 Milioni a Napoli

Un’operazione delle Guardia di Finanza di Napoli ha portato alla luce un vasto giro di contraffazione e commercializzazione illegale di prodotti destinati all’infanzia, con un impatto potenziale sulla salute e sicurezza dei minori.

Il sequestro, di rilevanza nazionale, ha interessato un magazzino situato nell’area industriale di Napoli, rivelando una merce contraffatta per un valore complessivo stimato in oltre un milione e mezzo di euro.

L’indagine, condotta dal Gruppo Pronto Impiego Napoli, ha messo a fuoco un sistema fraudolento radicato in un contesto di centri commerciali all’ingrosso, spesso gestiti da operatori di origine cinese.

Questa localizzazione non implica generalizzazioni, ma sottolinea la necessità di una maggiore vigilanza nei confronti delle strutture commerciali che operano al di fuori dei canali distribuitivi regolari, e dove il controllo della conformità dei prodotti può risultare più complesso.

L’attenzione dei finanzieri è stata catalizzata da elementi sospetti relativi alla mancanza di certificazioni di conformità, in particolare l’assenza del marchio CE, garanzia di sicurezza e rispetto delle normative europee.

La scoperta ha rivelato non solo l’assenza di tali certificazioni, ma anche l’utilizzo di marchi CE falsi, un elemento che aggrava significativamente la gravità del reato.

La merce sequestrata comprendeva un’ampia gamma di prodotti potenzialmente pericolosi: giocattoli privi di qualsiasi controllo di sicurezza, cosmetici non conformi alle normative igienico-sanitarie e gioielli che riproducevano fedelmente marchi riconosciuti, ma ottenuti illegalmente e con caratteristiche di qualità inferiori.

Particolare enfasi è stata posta sulla contraffazione di personaggi iconici provenienti da serie animate di grande successo, che miravano a sfruttare la notorietà e la popolarità di tali brand per ingannare i consumatori.

Oltre ai giocattoli, il sequestro ha incluso circa 10.000 articoli cosmetici potenzialmente dannosi per la pelle e la salute dei bambini, e una considerevole quantità di bigiotteria che imitava prodotti di lusso, ma realizzata con materiali scadenti e priva delle necessarie garanzie di sicurezza.

Le indagini hanno portato alla denuncia di due individui di origine cinese, accusati di aver commesso i reati di contraffazione, frode in commercio, vendita di prodotti industriali con segni falsi, ricettazione (acquisto e possesso di merce derivante da reati), e violazione delle normative che disciplinano la sicurezza dei prodotti cosmetici.

L’operazione testimonia l’impegno continuo delle forze dell’ordine nel contrasto alla contraffazione e alla protezione dei consumatori, con un focus particolare sulla tutela dei minori.

Il caso solleva interrogativi cruciali sulla necessità di rafforzare i controlli, migliorare la tracciabilità dei prodotti e sensibilizzare i consumatori sull’importanza di acquistare merce proveniente da fonti affidabili e certificate, per evitare di esporre i bambini a rischi inutili per la loro salute e sicurezza.

L’episodio, inoltre, evidenzia la necessità di una maggiore cooperazione internazionale per contrastare efficacemente il fenomeno della contraffazione che si estende ben al di là dei confini nazionali.