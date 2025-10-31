Credenza ercolanese: un sigillo di cenere infranto dopo un secolo.

Un sigillo di cenere vulcanica, infranto dopo quasi un secolo: la credenza carbonizzata, rinvenuta nel 1937 accanto alla maestosa Casa del Bicentenario, riemerge dalla sua lunga quiescenza per occupare nuovamente un posto d’onore nel panorama archeologico di Ercolano.

Questo straordinario armadietto ligneo, un frammento prezioso del tessuto domestico romano, è stato recentemente trasferito dall’area di scavo al nuovo Antiquarium del Parco archeologico, entrando a far parte di una sezione museale dedicata alla delicata e significativa materia dei legni antichi.

La scoperta, documentata meticolosamente nei diari di scavo, rivelò non solo un mobile finemente lavorato, ma anche un microcosmo di vita quotidiana: coppe, brocche, pentole, tutto ciò che testimoniava il rituale quotidiano di una famiglia ercolanese, immobilizzato in un istante dalla furia del Vesuvio.

Inizialmente esposta in situ, protetta da una teca, in linea con la visione museale di Amedeo Maiuri che mirava a ricostruire l’esperienza della vita pompeiana e ercolanese, la credenza ha poi vissuto un lungo periodo di “dormienza”, sigillata in una cassa per garantire la sua conservazione.

Il 2022 ha segnato una svolta: la riapertura della cassa ha dato il via a un complesso e collaborativo progetto di restauro.

L’intervento, frutto di una sinergia tra il Parco Archeologico di Ercolano e il prestigioso Drents Museum di Assen, ha impiegato tecniche avanzate per stabilizzare il legno carbonizzato e preservarne l’integrità.

L’operazione di trasporto, resa particolarmente complessa dalla fragilità del manufatto, è stata orchestrata con precisione da un team di esperti, unendo competenze archeologiche, restaurative e ingegneristiche.

Oggi, la credenza trova la sua nuova collocazione nell’Antiquarium, in un ambiente espositivo pensato per ricreare fedelmente l’atmosfera originaria voluta da Maiuri.

La sua presenza è arricchita dalla fedele ricostruzione del suo contenuto: le stoviglie rinvenute nel 1937 sono state accuratamente riposizionate, restituendo al visitatore un’immagine vivida e tangibile della vita domestica di duemila anni fa.

L’importanza di questo reperto va ben oltre il suo valore materiale.

La credenza, insieme a una culla e al larario, un piccolo santuario domestico, costituisce un microcosmo di intimità e devozione, offrendo uno sguardo privilegiato sulla sfera privata degli abitanti di Ercolano.

Il Parco archeologico, in un’ottica di fruizione consapevole e accessibile, invita il pubblico a scoprire questo tesoro attraverso le aperture serali “Una Notte al Museo”, offrendo un’esperienza immersiva che include la possibilità di interagire direttamente con archeologi, restauratori e architetti, ascoltando le loro storie, i loro approfondimenti e le loro sfide legate al recupero e alla valorizzazione del patrimonio ercolanese.

Il ritorno in esposizione di questo magnifico manufatto rappresenta un passo cruciale nella narrazione della storia di Ercolano, un’occasione unica per connettersi con il passato e per contemplare, con emozione, la resilienza e la ricchezza della civiltà romana.