Dalla perdita, un faro di speranza: Sorrento ricorda Roberto e dona ricerca oncologica.

La fragilità dell’esistenza umana, incarnata dalla perdita di un figlio, può generare vortici di dolore inestinguibili. Eppure, in alcuni rari e preziosi casi, questa stessa sofferenza si trasforma in un motore di speranza, alimentando un impegno concreto a favore della comunità e nella lotta contro la malattia. A Sorrento, la storia di Teresa Di Bartolomeo e Guglielmo Fiorentino è un esempio commovente di questa rara metamorfosi. A seguito della prematura scomparsa del loro figlio Roberto, hanno fondato l’associazione «Rf78 – PerSempreRoby», un faro di solidarietà volto a sostenere la ricerca e l’assistenza oncologica.L’associazione, nata dalla necessità di trasformare il lutto in azione, ha saputo coinvolgere un ampio tessuto sociale sorrentino. La collaborazione con realtà sportive come il Romeo Sorrento Volley, il Sorrento Calcio e il Club Napoli Città di Sorrento ha permesso di raccogliere fondi significativi, culminati nella donazione di un sofisticato termociclatore a tre piastre al reparto di oncologia clinica sperimentale toraco-polmonare dell’Istituto Tumori di Napoli, guidato dal prof. Alessandro Morabito. Questa donazione rappresenta il terzo gesto di generosità da parte della famiglia Fiorentino, in un arco di tempo ristretto. Precedentemente, l’associazione aveva già contribuito all’Istituto Pascale con una microcentrifuga e un altro termociclatore, dimostrando un impegno costante e una profonda sensibilità verso le esigenze del reparto. La scelta del Pascale non è casuale: è qui che Roberto Fiorentino ha ricevuto le cure che lo hanno accompagnato fino alla fine, e dove è stato inserito come primo paziente italiano in uno studio clinico innovativo con un farmaco biologico inibitore di RET, un risultato reso possibile da una biopsia liquida all’avanguardia. Questo studio, supportato dall’associazione, ha contribuito all’approvazione del farmaco in ambito clinico, offrendo nuove speranze a pazienti affetti da patologie simili.La consegna dell’apparecchiatura è avvenuta in un momento simbolico, alla presenza di figure istituzionali come il commissario straordinario Maurizio di Mauro, il subcommissario sanitario Angelo d’Argenzio, il prof. Alessandro Morabito e la dott.ssa Antonella De Luca. Questo gesto testimonia non solo la dedizione della famiglia Fiorentino, ma anche la forza di una comunità che, unita nel dolore, sceglie di investire in futuro, offrendo strumenti preziosi per la ricerca scientifica e per la cura di chi soffre, onorando così la memoria di Roberto e contribuendo a un domani più sano e ricco di speranza. L’iniziativa si configura, dunque, come un potente messaggio di resilienza e di umanità, che supera il lutto e si proietta verso un orizzonte di progresso e di solidarietà.