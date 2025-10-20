De Luca: Essere Presidente non è un lavoro, serve impegno reale

L’opportunità di una nuova candidatura politica resta al momento sospesa, ma l’attenzione verso le dinamiche regionali rimane vigile e costante.

Queste le parole del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine dell’inaugurazione dell’impianto di compostaggio a Pomigliano d’Arco, in risposta alle speculazioni su un possibile impegno nel Consiglio regionale.

La riflessione del Presidente trascende la semplice risposta a una domanda, proiettandosi in una più ampia analisi della natura del ruolo amministrativo e delle sue responsabilità.

Fare il Presidente o il Sindaco, ha osservato, non può essere concepito come un mero “lavoro”, pur nella sua apparente convenienza.

L’esposizione mediatica, le cerimonie formali, i rituali di rappresentanza – spesso percepiti come elementi centrali della funzione – sono stati definiti con un’espressione eloquente come “inutilità”, una distrazione dal vero nucleo del compito amministrativo.

La realtà, infatti, si rivela ben diversa da quell’immagine patinata.

Governare una regione complessa come la Campania richiede un impegno titanico, una dedizione assoluta che si traduce in giornate estenuanti, scandite da una continua lotta contro l’inerzia burocratica e l’opacità procedurale.

La realizzazione di opere pubbliche, il motore dello sviluppo e del progresso sociale, si rivela un percorso arduo, disseminato di ostacoli e compromessi.

Richiede un’azione incessante, una supervisione capillare e un controllo rigoroso, per prevenire abusi, ritardi e inefficienze.

Il Presidente De Luca ha tracciato una chiara distinzione tra due categorie di amministratori: quelli che si dedicano alla concretezza dell’azione, alla trasformazione del territorio e al miglioramento della vita dei cittadini, e quelli che si limitano a parole, a promesse e a cerimonie vuote.

È una dicotomia che riflette una critica profonda al sistema politico e amministrativo, un invito alla responsabilità e alla trasparenza.

L’azione amministrativa, per essere efficace, deve essere spossante, faticosa, e soprattutto orientata al risultato, superando resistenze e pregiudizi.

La sua essenza non risiede nell’apparenza, ma nella capacità di generare un impatto positivo e duraturo sulla comunità.

La sfida, dunque, è quella di coltivare una classe dirigente capace di coniugare visione strategica e impegno quotidiano, orientando le risorse e le energie verso obiettivi concreti e misurabili, al di là delle logiche di facciata e delle convenienze personali.