Destratis a Napoli: leggenda dell’atletica alla Spaccanapoli

La vibrante Napoli si prepara ad accogliere Remo Destratis, un’icona vivente dell’atletica, giunto in città non solo come turista, ma come partecipante di spicco alla 42esima edizione della Spaccanapoli, la celebre corsa di dieci chilometri che domenica 15 giugno infiammerà il cuore del centro storico. L’evento, organizzato dalla Uisp Napoli in collaborazione con l’associazione sportiva Stabiaequa Half Marathon, rappresenta un’occasione unica per ammirare l’energia e la passione che animano la comunità sportiva napoletana.Il villaggio degli atleti, cuore pulsante della manifestazione, sarà inaugurato sabato 14 giugno alle ore 10, offrendo agli iscritti la possibilità di ritirare il pettorale, il pacco gara e di perfezionare l’iscrizione. Anche Destratis sarà presente, portando con sé una storia che trascende i confini del semplice atletismo.A 87 anni, compiuti il 2 febbraio scorso, Remo Destratis incarna la resilienza e la passione per la corsa che non conosce età. La sua partecipazione alla Spaccanapoli non è solo una competizione, ma una celebrazione della vitalità e della capacità di superare i limiti imposti dal tempo. La corsa, scoperta a 70 anni, lo ha catapultato in un mondo di sfide e di emozioni, portandolo a esplorare nuovi orizzonti e a coltivare un legame profondo con il territorio campano.Sebbene sia un assiduo frequentatore della regione, questa è la sua prima volta a Napoli. “Ho corso diverse volte in Campania, la mia prima gara è stata a Castellammare di Stabia con Andrea Fontanella, che insieme a Federico Calvino ha curato l’organizzazione di quest’anno,” racconta Destratis, rivelando un percorso sportivo ricco di esperienze e di incontri significativi.L’attaccamento di Remo Destratis alla Campania affonda le radici in un amore profondo, nato in un piccolo borgo dell’entroterra. “Ho sposato mia moglie ad Angri quando avevo 26 anni. L’avevo conosciuta tre anni prima ad un matrimonio a Sant’Antonio Abate. È stato un colpo di fulmine che ha generato un amore infinito.” Ogni ritorno in Campania evoca sensazioni intense, amplificate dalla prospettiva di correre lungo le strade storiche della Spaccanapoli, un percorso che gli permetterà di apprezzare appieno la bellezza e l’anima della città. La corsa, in questo contesto, si trasforma in un viaggio emozionale, un’immersione nella cultura e nella storia di Napoli, una città che accoglie Remo Destratis come un vero ambasciatore di longevità e passione sportiva.