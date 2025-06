Diabete in Italia: prevalenza in crescita e nuove tecnologie

La prevalenza del diabete in Italia si attesta intorno al 5,9% della popolazione nel 2022, un dato che supera i 3,5 milioni di persone e che mostra una tendenza in costante crescita con l’avanzare dell’età. Questa condizione, più diffusa tra gli uomini rispetto alle donne, presenta una situazione particolarmente critica in Campania, dove la prevalenza (7,6%) e il tasso di mortalità (5,3 decessi ogni 10.000 abitanti) sono significativamente superiori alla media nazionale.Il diabete non è solo una patologia cronica debilitante, ma anche un fattore di rischio per numerose complicanze cardiovascolari e altre comorbidità, sottolineando la sua incidenza sulla salute pubblica e sui costi sanitari. La gestione efficace della malattia richiede un monitoraggio costante della glicemia, elemento cruciale per prevenire complicazioni potenzialmente letali.L’innovazione tecnologica nel campo dei dispositivi per il monitoraggio glicemico ha rivoluzionato l’approccio alla cura del diabete. Dispositivi sempre più sofisticati, caratterizzati da semplicità d’uso, affidabilità e convenienza economica, hanno superato le precedenti distinzioni tra sistemi FGM (Flash Glucose Monitoring) e CGM (Continuous Glucose Monitoring), offrendo un flusso continuo di dati essenziali per la terapia personalizzata.La Regione Campania ha avviato un processo di aggiornamento per allineare le proprie politiche di accesso a queste tecnologie innovative. La composizione della Commissione diabetologica regionale è stata rivista, con l’obiettivo di elaborare linee guida aggiornate e procedere all’aggiornamento della gara per l’adozione dei sistemi di monitoraggio glicemico più avanzati, stratificando l’uso in base alla complessità del paziente. L’implementazione di un Fascicolo sanitario elettronico integrato faciliterà la condivisione dei dati clinici e ottimizzerà la gestione della cura.La situazione nel Sud Italia, come emerge dal confronto tra le diverse regioni, è eterogenea. Mentre la Sardegna, grazie a un’elevata incidenza di diabete di tipo 1, ha sviluppato una maggiore sensibilità verso l’uso della tecnologia, Calabria e Puglia presentano tassi di adozione significativamente inferiori, con conseguenze negative sulla qualità della vita dei pazienti.La Calabria, a causa di criteri restrittivi e problemi di governance, necessita di un miglioramento nella presa in carico dei pazienti diabetici, sebbene siano in atto iniziative per la prevenzione e la cura della malattia, con particolare attenzione ai bambini e agli adolescenti. In Puglia, l’accesso ai sistemi innovativi è limitato da un numero ristretto di centri prescrittori, un ostacolo che si sta cercando di superare attraverso una riorganizzazione della rete diabetologica.La Sardegna, pur investendo ingenti risorse per la fornitura di dispositivi di monitoraggio glicemico, sta valutando l’ampliamento dei criteri di eleggibilità per raggiungere una copertura più ampia della popolazione affetta da diabete. In Sicilia, l’ampliamento delle indicazioni per i sistemi FGM nel 2022 ha contribuito a migliorare l’accesso alla cura per diverse categorie di pazienti, e si sta valutando un progetto sperimentale per l’utilizzo di questi sistemi negli istituti penitenziari.L’armonizzazione delle politiche regionali, la promozione dell’innovazione tecnologica e la formazione di operatori sanitari e pazienti rappresentano elementi chiave per garantire un accesso equo e sostenibile alle migliori cure per il diabete in tutta Italia. Investire nella prevenzione e nella gestione della malattia non è solo un imperativo etico, ma anche una scelta economicamente vantaggiosa, in grado di ridurre i costi associati alle complicanze e migliorare la qualità della vita dei pazienti.