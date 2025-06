Donna smarrita a Catona: ritrovata grazie al GPS

Nella quiete dell’alba, la comunità di Catona, frazione del comune di Ascea, si è risvegliata con la notizia del ritrovamento di una donna anziana, scomparsa la sera precedente da Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Un evento che, purtroppo, riflette una realtà sempre più diffusa e complessa: la vulnerabilità delle persone affette da demenza e i rischi connessi alla loro potenziale smarrimento.La donna, residente a Torre Annunziata, si era allontanata dalla propria abitazione a bordo del veicolo personale, innescando un’immediata mobilitazione delle forze dell’ordine e dei soccorsi. La scomparsa, per la sua natura improvvisa e imprevedibile, ha sollevato comprensibili preoccupazioni tra i familiari e le autorità. L’anziana, affetta da demenza, rappresentava un caso particolarmente delicato, data la fragilità cognitiva e la potenziale incapacità di orientamento che caratterizzano questa condizione neurologica.La risoluzione della vicenda è stata resa possibile grazie all’installazione di un dispositivo GPS, un ausilio tecnologico sempre più diffuso per la localizzazione di persone a rischio smarrimento. Il segnale, captato nelle prime ore del mattino, ha permesso ai soccorritori di individuare la posizione della donna, evitando che si allontanasse ulteriormente e incorrendo in situazioni potenzialmente pericolose.Il ritrovamento, seppur positivo, ha evidenziato la necessità di una maggiore consapevolezza e di strategie più efficaci per la gestione dei casi di persone affette da demenza. La condizione di confusione mentale in cui versava l’anziana, al momento del ritrovamento, sottolinea la complessità di affrontare queste situazioni, che richiedono un approccio multidisciplinare, coinvolgendo familiari, operatori sanitari e servizi sociali.Il trasporto in ospedale, presso la struttura di Vallo della Lucania, ha permesso di sottoporre la donna a una valutazione medica completa e di garantirle le cure necessarie. L’episodio rappresenta un monito importante: la demenza non è solo una sfida medica, ma anche un problema sociale che richiede una risposta coordinata e sensibile, volta a tutelare la dignità e la sicurezza delle persone fragili e dei loro cari. L’evento invita a riflettere sull’importanza di sistemi di allerta precoce, di dispositivi di localizzazione e di una rete di supporto adeguata per affrontare le sfide poste dalla crescente prevalenza delle patologie neurodegenerative.