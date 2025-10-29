Due casertane brillano a Miss Diana e Stars: nuove stelle dello spettacolo.

Due giovani donne casertane si sono distinte nella tappa campana del prestigioso concorso “Miss Diana” e “Stars: nuove stelle per lo spettacolo”, un evento promosso dall’Associazione Nazionale Cacciatori Lucani (ANLC) e dall’associazione Fantasy Moda e e Spettacolo, consolidando la regione come fucina di talenti emergenti nel panorama della bellezza e dello spettacolo.

Uliana Iasinchuk, giovane madre di Capua, residente in Italia da diversi anni e già titolata in numerosi concorsi, ha conquistato la corona di Miss Diana, un omaggio alla divinità romana della caccia, incarnando l’armonia tra forza e grazia.

Manuela Leopaldi, studentessa universitaria di Castelvolturno, si è aggiudicata il primo posto nella selezione “Stars: nuove stelle per lo spettacolo” – Concorso Casting Nazionale, un trampolino di lancio verso un futuro brillante nel mondo dello spettacolo.

La giuria, presieduta da Luca Morelli, presidente regionale dell’Associazione Libera Caccia, ha potuto contare sulla presenza di illustri personalità del cinema e della televisione.

Ciro Cocozza, noto attore di “Un posto al sole”, “La squadra” e “Mina settembre 3”, e il regista in procinto di rilasciare il suo nuovo film, “Na ‘mmasciata pe’ Palermo” – un’opera intensa che esplora le intricate relazioni tra amori, mafia e camorra – hanno arricchito l’evento con la loro autorevolezza.

A loro si sono uniti le attrici Delia Zito e Stefania Mosca, insieme a Mario Tramontano, che ha partecipato al film con un cameo.

Il patron del “Casting Star”, Anzani Ciliberti Marino, e l’artista Rosaria Romano, hanno contribuito all’atmosfera vibrante della serata con una performance applauditissima presso la location 24milabaci.

Il concorso, giunto alla sua ventesima edizione, ha radici profonde in Calabria, da cui si è progressivamente espanso a livello nazionale.

L’iniziativa, nata dalla visione del presidente regionale dell’associazione, il cosentino Pasquale Paradiso (scomparso cinque anni fa), è oggi gestita con passione dal figlio Antonio, che continua a onorare l’eredità del padre.

Dopo la tappa frattamaggiorese, il concorso proseguirà con selezioni in altre regioni italiane, culminando con la finale a Fiuggi, dall’8 all’11 gennaio.

Questo evento rappresenta un’opportunità unica per le giovani donne italiane di mettersi in mostra e realizzare i propri sogni, contribuendo a promuovere il talento e la bellezza del nostro paese.

Il concorso, in questo percorso, non solo identifica e premia la bellezza esteriore, ma anche la personalità e la determinazione delle candidate, valorizzando il loro potenziale e offrendo loro la possibilità di intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo.