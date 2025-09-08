Eccellenza Italiana a Tavola: Campagna Transfrontaliera DOP

Un’iniziativa sinergica di rilievo strategico unisce le forze del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP, del Consorzio di Tutela della Ricotta di Bufala Campana DOP e del Consorzio del Prosciutto di San Daniele DOP, inaugurando una campagna promozionale transfrontaliera dal titolo evocativo: “La Dolce Vita”.

Più che una mera promozione di prodotti alimentari, l’iniziativa mira a proiettare un’immagine vibrante e autentica dello stile di vita italiano, inteso come un connubio di tradizione, qualità artigianale, gusto e convivialità.

Il progetto, sostenuto dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, si articola in diverse linee d’azione, concepite per massimizzare l’impatto e raggiungere un pubblico europeo sempre più sensibile alla ricerca di esperienze gastronomiche genuine.

La campagna digitale, sviluppata per il mese di settembre, si focalizzerà su mercati chiave come Francia, Germania, Belgio e Olanda, sfruttando le piattaforme online per veicolare messaggi mirati e coinvolgenti.

Parallelamente, una campagna outdoor, caratterizzata da affissioni artistiche e installazioni innovative in aree ad alta frequentazione come centri commerciali e stazioni della metropolitana, animerà le città di Parigi, Lione, Berlino e Colonia, amplificando la risonanza del messaggio.

Un elemento cruciale della strategia è rappresentato dai quindici eventi esclusivi, programmati tra settembre e novembre.

Questi appuntamenti, che si svolgeranno in location prestigiose come ambasciate, istituti culturali e ristoranti di tendenza nelle principali città europee, offriranno ai consumatori un’immersione sensoriale nei sapori e nelle tradizioni italiane.

Da Amsterdam a Rotterdam, Utrecht, Bruxelles e Gand, fino a Colonia, Berlino, Düsseldorf e Stoccarda, passando per Parigi e Lione, ogni evento sarà un’occasione per degustare i prodotti DOP, conoscere i produttori e scoprire le storie che si celano dietro ogni singolo articolo.

Domenico Raimondo, presidente del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP, evidenzia l’importanza di intercettare la crescente domanda di prodotti italiani di eccellenza.

Sara Consalvo, presidente del Consorzio di Tutela della Ricotta di Bufala Campana DOP, sottolinea il significato di questo debutto internazionale per il suo Consorzio.

Nicola Martelli, presidente del Consorzio del Prosciutto di San Daniele DOP, rimarca il valore della collaborazione tra prodotti italiani di alta qualità, con l’obiettivo di raggiungere i consumatori attraverso un’azione promozionale unitaria e capillare.

La strategia complessiva si configura come un investimento nel futuro del Made in Italy, puntando a consolidare la posizione di questi prodotti come simboli di un’identità culturale e gastronomica riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo.

L’iniziativa ambisce a creare un legame emotivo tra i consumatori europei e i prodotti DOP, promuovendo non solo la loro qualità intrinseca, ma anche l’eredità artigianale e la passione che li contraddistinguono.