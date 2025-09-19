Emergenza Idrica in Irpinia: Comuni Chiedono Aiuto Nazionale

La crescente pressione esercitata dai comuni della provincia di Avellino testimonia una situazione di grave emergenza idrica che sta mettendo a dura prova il territorio e la sua popolazione.

Ventuno enti locali, attraverso formali deliberazioni, hanno intensificato la richiesta di intervento a livello regionale e nazionale, invocando una dichiarazione di crisi idrica da parte della Regione Campania e il riconoscimento di uno stato di emergenza nazionale da parte del Governo.

Questa escalation di richieste non è un mero gesto formale, bensì la concretizzazione di una realtà sempre più critica.

La scarsità di risorse idriche, aggravata da anni di siccità prolungate e da una gestione infrastrutturale inadeguata, sta generando disagi diffusi, impattando sull’agricoltura, sull’economia locale e sulla qualità della vita dei cittadini.

La carenza idrica rischia di compromettere la produzione agricola, fondamentale per l’economia provinciale, e di generare conflitti tra i diversi usi dell’acqua, sia agricoli che civili.

Le istanze dei sindaci non si limitano alla mera constatazione della crisi.

Esse si traducono in un’urgente richiesta di risorse finanziarie straordinarie, indirizzate al Ministero delle Infrastrutture e ad altri dicasteri competenti, con l’obiettivo di avviare un piano di interventi mirati al potenziamento e alla completa ristrutturazione delle infrastrutture idriche provinciali.

L’obsolescenza e l’inefficienza delle reti di distribuzione sono infatti elementi chiave che contribuiscono a disperdere risorse preziose e ad esacerbare la carenza.

Parallelamente, i primi cittadini avellinesi propongono misure concrete a sostegno delle famiglie, attraverso l’introduzione di incentivi economici – veri e propri “bonus” – per l’acquisto di sistemi di stoccaggio dell’acqua, come serbatoi, cisterne e autoclavi.

Questa proposta, apparentemente semplice, rivela una profonda consapevolezza della necessità di promuovere l’autonomia idrica a livello domestico, come misura di resilienza di fronte alla precarietà dell’approvvigionamento centralizzato.

La richiesta di uno stato di emergenza nazionale non è un’esagerazione, ma una necessità dettata dalla gravità della situazione.

Tale riconoscimento permetterebbe di sbloccare finanziamenti e procedure semplificate, accelerando l’attuazione di interventi urgenti e temporanei volti a mitigare gli effetti immediati della crisi.

Inoltre, un approccio a livello nazionale consentirebbe di affrontare la problematica con una visione d’insieme, considerando anche le implicazioni ambientali e le possibili soluzioni innovative, come l’utilizzo di fonti alternative di approvvigionamento idrico e l’implementazione di sistemi di gestione efficienti e sostenibili.

L’obiettivo finale è garantire un accesso equo e duraturo all’acqua, risorsa vitale per la comunità avellinese.