Eolico Galleggiante: Innovazione e Sostenibilità per il Futuro Energetico

Sfruttare il Vento: Innovazione e Sostenibilità nell’Eolico GalleggianteLa Giornata Mondiale del Vento, celebrata in tutto il mondo, pone l’attenzione sull’enorme potenziale dell’energia eolica, una risorsa rinnovabile fondamentale per il percorso di decarbonizzazione globale, un obiettivo cruciale per il 2030 e il 2050. Sebbene l’eolico onshore sia già una realtà consolidata, la crescente domanda di energia e le limitazioni di spazio spingono verso lo sviluppo di parchi eolici offshore, in particolare attraverso l’impiego di turbine galleggianti.L’eolico galleggiante offre vantaggi significativi: accesso a venti più consistenti e meno intermittenti, possibilità di installazione in acque profonde, dove i fondali non sono adatti alle tradizionali strutture fisse, e minore impatto visivo. Tuttavia, le complessità tecnologiche e i costi elevati, soprattutto in aree come il Mar Mediterraneo, rappresentano sfide da superare. Le piattaforme galleggianti, ancorate con sistemi complessi, richiedono soluzioni ingegneristiche innovative.In questo contesto, Seapower, in collaborazione con l’Università Federico II di Napoli, è all’avanguardia nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie eoliche galleggianti economicamente sostenibili. Attraverso progetti come FLOATFARM, finanziato dall’Unione Europea, Seapower mira a ottimizzare l’efficienza e la redditività degli impianti offshore. Il progetto FLOATFARM si focalizza su diverse aree di miglioramento, dalla riduzione del peso dei componenti delle turbine, alla gestione dell’impatto delle onde, fino all’adozione di sistemi di ancoraggio condivisi per massimizzare l’utilizzo delle risorse. L’obiettivo è migliorare il modello di costo e stimare con precisione le perdite di scia, elementi cruciali per calcolare il costo attualizzato dell’energia (LCOE).L’innovazione di Seapower si concretizza in un modello di calcolo avanzato, integrato nel software WEIS (Wind Energy Interaction Simulator) sviluppato da NREL (National Renewable Energy Laboratory). Questo strumento permette di valutare con maggiore accuratezza i costi di produzione dell’energia, introducendo elementi come la stima dei costi operativi legati alla manutenzione, una modellazione dettagliata dei parametri finanziari (come il Weighted Average Capital Cost, WACC) e una valutazione precisa delle perdite di scia all’interno del parco eolico, integrando le funzionalità del codice Floris.Gli sviluppi futuri prevedono una valutazione dettagliata dei costi dei singoli componenti delle turbine galleggianti, con particolare attenzione alla piattaforma, elemento critico per l’economia del sistema. I risultati attesi contribuiranno a creare uno strumento di simulazione e ottimizzazione dedicato ai parchi eolici galleggianti, supportando la ricerca e lo sviluppo di soluzioni più efficienti e convenienti.FLOATFARM rappresenta un’estensione del precedente progetto europeo FLOATECH, a testimonianza dell’impegno continuo di Seapower nell’innovazione del settore. Il progetto coinvolge un consorzio internazionale di 18 partner, tra cui istituzioni accademiche, aziende leader e piccole e medie imprese provenienti da otto paesi europei, testimoniando la natura collaborativa e transnazionale della ricerca nel campo dell’energia rinnovabile.Seapower, un centro di ricerca pubblico-privato con oltre 30 anni di esperienza, è strutturata in due divisioni: Power Project, dedicata alla progettazione e realizzazione di impianti fotovoltaici, biogas ed eolici, e Technology Transfer, focalizzata sulla ricerca applicata e sullo sviluppo di nuove tecnologie. La divisione Technology Transfer offre un ampio spettro di servizi ingegneristici, sfruttando le competenze di specialisti provenienti da diverse discipline, dall’ingegneria aerospaziale a quella navale, e utilizzando laboratori all’avanguardia dell’Università Federico II.