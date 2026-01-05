Epifania a Napoli: solidarietà e speranza per i bambini.

L’Epifania, festa che celebra la manifestazione divina a un popolo, si fa ponte di speranza e solidarietà per i bambini di Napoli, italiani e stranieri.

La consegna di doni, un gesto tangibile di vicinanza, va oltre la semplice allegria del momento, incarnando un profondo impegno etico e sociale.

Michele Cutolo, presidente metropolitano di Napoli e vicepresidente nazionale del Movimento Cristiano Lavoratori, sottolinea come questa tradizione secolare non sia un mero rituale, ma una dichiarazione di intenti rivolta a tutelare il futuro stesso della comunità.

L’iniziativa si colloca in un contesto più ampio di attenzione alle fragilità sociali che affliggono la città.

Il Movimento Cristiano Lavoratori, con un approccio pragmatico e attento alle reali necessità, si fa interprete di un’umanità che non può rimanere indifferente alla sofferenza altrui.

La solidarietà e l’altruismo, valori fondamentali da preservare e promuovere, si traducono in azioni concrete, mirate a contrastare l’emarginazione e a favorire l’integrazione.

In un’epoca segnata da crescenti disuguaglianze e da un clima di incertezza, l’accoglienza e l’inclusione non sono considerate semplici opzioni, ma imperativi morali.

Il Movimento Cristiano Lavoratori si impegna a sostenere attivamente le famiglie in difficoltà, riconoscendo che la diversità culturale e l’origine non devono costituire barriere all’accesso a opportunità e diritti.

Le politiche sociali di prossimità, attuate con un’attenzione capillare al territorio, mirano a creare reti di supporto e a rispondere in modo tempestivo ai bisogni emergenti.

La consegna dei doni della Befana rappresenta un piccolo, ma significativo, tassello di questo mosaico di iniziative, un’occasione per regalare un sorriso ai bambini meno fortunati e per riaffermare il diritto a una infanzia serena e dignitosa.

Più che semplici giocattoli, questi doni sono simboli di speranza, promesse di un futuro in cui la solidarietà e l’umanità possano prevalere sulle avversità.

La festa dell’Epifania, in questa prospettiva, si rivela un potente richiamo alla responsabilità collettiva e alla costruzione di una società più giusta e inclusiva per tutti.