Esplosione a Pomigliano: Tre feriti, uno in pericolo di vita.

Un tragico evento ha scosso la tranquilla comunità di Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, questa mattina.

Un’esplosione di notevole intensità ha devastato un’officina di autodemolizioni sita in via San Giusto, causando gravi conseguenze per tre lavoratori impegnati nelle attività.

L’evento, presumibilmente innescato da cause ancora in fase di accertamento, ha provocato ferite di gravità variabile tra il personale.

Due operai versano in condizioni particolarmente critiche, uno dei quali, a causa della severità delle lesioni riportate, è considerato in pericolo di vita.

Entrambi sono stati immediatamente trasportati presso l’ospedale Cardarelli, centro di riferimento per le emergenze traumatologiche, dove sono stati affidati alle cure intensive di un team specializzato.

Un terzo lavoratore, fortunatamente, ha riportato lesioni di minor entità, sufficienti a rendergli necessaria una prima assistenza medica direttamente sul luogo dell’incidente.

Successivamente, è stato trasferito all’ospedale del Mare, dove ha ricevuto ulteriori accertamenti e cure.

Le autorità, prontamente allertate, hanno mobilitato i Carabinieri della stazione di Pomigliano e della compagnia di Castello di Cisterna per avviare un’indagine approfondita volta a ricostruire la dinamica dell’accaduto e a determinarne le cause esatte.

L’attenzione degli inquirenti è focalizzata sull’analisi delle possibili fonti di innesco dell’esplosione, che potrebbero includere la presenza di vapori infiammabili derivanti dalle operazioni di smontaggio e demolizione dei veicoli, malfunzionamenti di apparecchiature utilizzate nell’officina, o ancora, la mancata osservanza di protocolli di sicurezza specifici.

L’episodio solleva interrogativi urgenti sulla sicurezza sul lavoro in contesti industriali delicati come quello delle autodemolizioni, dove la manipolazione di materiali potenzialmente pericolosi richiede una rigorosa applicazione di normative e procedure.

Si rende necessario un esame puntuale delle misure di prevenzione adottate dall’azienda, nonché una verifica dell’adeguatezza della formazione e della preparazione del personale.

La comunità locale è in stato di shock e attende con ansia i risultati delle indagini, sperando che simili tragedie possano essere evitate in futuro, garantendo la salvaguardia della vita e dell’integrità fisica dei lavoratori.

L’evento sottolinea la fragilità delle condizioni di lavoro in alcune realtà industriali e la necessità di un costante impegno verso la sicurezza e la prevenzione dei rischi.