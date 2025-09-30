Evasione e Arresto: Interrotta la Detenzione Domiciliare di Patierno

Il regime di detenzione domiciliare, inizialmente concesso a Costanzo Pio Patierno, è stato bruscamente interrotto da un provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Napoli.

La decisione, conseguente a una valutazione del quadro comportamentale del detenuto, ha disposto il ripristino della pena detentiva originariamente stabilita, pari a due anni, a seguito di condanne pregresse per truffa e reati connessi.

La scomparsa dalla sua residenza, risalente al 20 agosto, aveva precedentemente reso Patierno, un giovane di 23 anni residente a Giugliano in Campania, inaccessibile alle autorità.

La sua latitanza ha immediatamente innescato un’indagine complessa, affidata ai Carabinieri della locale compagnia di Giugliano, i quali, attraverso un’accurata attività di riscontro e di raccolta informazioni, hanno ricostruito il percorso del giovane.

Le indagini, focalizzate sulla rete di relazioni personali e familiari di Patierno, hanno permesso di individuare il luogo in cui si stava nascondendo: l’abitazione della madre.

L’esecuzione dei Carabinieri si è rivelata delicata.

Nel corso di un blitz mirato, i militari hanno effettuato una perquisizione dell’abitazione, che si è rivelata subito ostacolata dalla resistenza passiva del soggetto ricercato.

Patierno, dimostrando una premeditazione volta ad eludere i controlli di giustizia, si era volontariamente confinato in un nascondiglio improvvisato, all’interno dell’armadio della camera da letto della sorella.

La scoperta, avvenuta dopo un’attenta analisi degli ambienti, ha permesso di arrestare Patierno, il quale è stato immediatamente tradotto presso il carcere, ponendo fine a un periodo di evasione che aveva compromesso il regolare svolgimento della pena.

L’episodio solleva interrogativi sulla supervisione dei regimi alternativi e sulla capacità di controllo delle forze dell’ordine nel contrasto all’elusione della giustizia, evidenziando l’importanza di una vigilanza costante e di un’efficace collaborazione tra istituzioni e forze di polizia.