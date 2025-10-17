Exe – Salerno non trema: esercitazione antisismica nel cuore della città

A Salerno, nel cuore di piazza Casalbore, si dispiega l’esercitazione “Exe – Salerno non trema”, un’iniziativa cruciale nel contesto della Settimana Nazionale di Protezione Civile, promossa dal Comune e integrata nel programma regionale.

L’evento, ben più di una semplice simulazione, rappresenta un investimento strategico volto a rafforzare la resilienza della comunità salernitana, coltivando una cultura della prevenzione e della consapevolezza civica.

L’esercitazione non si limita a una mera verifica procedurale; mira a stress-testare e ottimizzare la risposta operativa del Servizio Comunale di Protezione Civile in scenari di emergenza sismica.

Il suo valore risiede nella capacità di identificare vulnerabilità, perfezionare protocolli e migliorare la coordinazione tra le diverse componenti del sistema di protezione civile.

In questo senso, l’attivazione del Centro Coordinamento Soccorsi, coordinato dalla Prefettura, assume un ruolo chiave, fungendo da fulcro per la gestione centralizzata delle attività e la garanzia di una risposta rapida ed efficace.

“Salerno, come altre aree della nostra regione, si colloca in una zona sismica di seconda categoria,” ha sottolineato Italo Giulivo, Direttore Generale Protezione Civile della Regione Campania, evidenziando la necessità imprescindibile di una preparazione costante.

La memoria del passato, segnata da eventi tellurici, impone un approccio proattivo, fondato sulla simulazione e sull’aggiornamento continuo delle procedure.

Il Comune di Salerno ha elaborato un piano di emergenza, messo oggi alla prova attraverso questa esercitazione.

Un’ulteriore conferma dell’impegno regionale si traduce in un finanziamento di 140.000 euro destinato a supportare gli aggiornamenti necessari per rendere il piano ancora più performante e allineato alle migliori pratiche di gestione del rischio sismico.

Questi fondi non solo consentiranno di modernizzare le attrezzature e migliorare la formazione del personale, ma anche di integrare nuove tecnologie per il monitoraggio del territorio e la previsione delle emergenze.

L’evento “Exe – Salerno non trema” si configura quindi come un tassello fondamentale in un percorso più ampio di rafforzamento della resilienza territoriale, volto a proteggere la comunità, i suoi beni e le sue infrastrutture, costruendo un futuro più sicuro e preparato ad affrontare le sfide poste dai rischi naturali.

Il focus non è solo sulla risposta all’emergenza, ma anche sulla prevenzione, l’educazione e la collaborazione tra istituzioni, cittadini e organizzazioni del territorio.