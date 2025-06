Fabula 15 Anni: Ambra, la Favola del Futuro e del Cambiamento

Quindici anni. Un quindici che segna un traguardo, un percorso compiuto, ma anche un punto di partenza per nuove avventure. Il Fabula, progetto culturale visionario ideato da Andrea Volpe, si rinnova, mantenendo intatta la sua anima profonda: la convinzione che la favola, intesa come narrazione capace di svelare verità universali, possa esercitare un’azione trasformativa, agendo come catalizzatore di cambiamento positivo nel mondo.L’edizione 2025 del Premio si preannuncia un evento di particolare significato, annunciando l’ingaggio di Ambra, icona culturale che incarna l’autenticità e la capacità di reinventarsi senza perdere la propria identità. La sua presenza non è un mero atto di partecipazione, ma un messaggio emblematico: il Fabula guarda al futuro, abbracciando le nuove tendenze e i nuovi linguaggi, senza però tradire i valori che ne hanno sempre definito l’essenza.Ambra, artista poliedrica capace di spaziare dalla recitazione alla conduzione, dalla musica all’impegno sociale, rappresenta l’incarnazione dello spirito di un’epoca in continuo mutamento. La sua storia personale, segnata da scelte coraggiose e da un percorso di crescita interiore, la rende un modello di riferimento per le nuove generazioni, un esempio di come si possa evolvere, abbracciare la complessità della vita senza rinunciare alla propria integrità. La sua resilienza, la sua ironia, la sua capacità di affrontare le sfide con lucidità e determinazione, risuonano profondamente con il tema scelto per l’edizione 2025: “Volevo essere un duro”. Un’esplorazione delle fragilità celate dietro le apparenze, del bisogno di protezione che si manifesta con l’ostentazione di una forza che, in realtà, è spesso frutto di una ricerca interiore.Dal 5 al 10 luglio, Bellizzi si trasformerà in un vibrante crocevia di idee e creatività. Un laboratorio a cielo aperto dove centinaia di giovani narratori si incontreranno con figure ispiratrici, parteciperanno a workshop stimolanti, ascolteranno racconti di vita vissuta e, soprattutto, daranno voce alla propria immaginazione, scrivendo le proprie favole. Tra l’Arena Troisi, l’Aula Consiliare e l’area spettacolo, si creerà un’atmosfera di scambio e contaminazione, dove la condivisione di esperienze e la scoperta di nuove prospettive saranno protagoniste indiscusse.Partecipare è un atto di fiducia, un invito a liberare la propria voce e a condividere il proprio mondo interiore. Basta una favola, un racconto che nasca dall’anima e che sappia parlare al cuore degli altri.L’entusiasmo che anima l’organizzazione è palpabile, come testimonia Giovanni Serritella, presidente dell’Associazione Fabula: “Stiamo lavorando a una line-up che celebri al meglio questi quindici anni, con ospiti capaci di ispirare e di parlare ai ragazzi con onestà e forza.” Un’attenzione particolare è rivolta ai desideri dei partecipanti: sui canali social del Premio è possibile esprimere il nome dell’artista che si sogna di incontrare, in un gesto di partecipazione attiva che rende il Fabula un progetto sempre più co-creativo e inclusivo. L’organizzazione ascolta, raccoglie input e cerca di realizzare, per quanto possibile, i sogni di chi crede nel potere trasformativo delle storie.