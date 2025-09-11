Falafel e Democrazia: L’evento cambia sede, ma resta aperto al dialogo.

Un evento di dialogo interculturale, “Falafel e Democrazia.

Il Mediterraneo incontra Napoli”, organizzato dalla Fondazione Rut, ha subito una significativa modifica nella sua programmazione.

L’incontro, inizialmente previsto per domenica alle ore 10 presso il Museo di Capodimonte e il Real Bosco, non si terrà nella sede precedentemente annunciata.

La decisione, comunicata dal museo tramite la pagina Facebook, non è stata accompagnata da spiegazioni dettagliate sulla ragione di questo cambiamento.

Gli organizzatori hanno tuttavia assicurato che l’evento si svolgerà comunque, seppur in un luogo diverso, rimarcando l’importanza di portare avanti l’iniziativa.

L’appuntamento, che si proponeva come un’occasione di confronto tra realtà e prospettive diverse, era particolarmente atteso per la presenza di Ehud Olmert, ex Primo Ministro israeliano.

La sua partecipazione aveva precedentemente generato un acceso dibattito, culminando nel ritiro del patrocinio da parte del Comune di Napoli.

Questo gesto amministrativo rifletteva le sensibilità e le preoccupazioni sollevate dall’evento, un riflesso di come temi complessi come la questione israelo-palestinese possano generare tensioni e divergenze anche in contesti culturali apparentemente distaccati.

Il programma originale prevedeva un dialogo tra Olmert e Nasser Al-Kidwa, figura di spicco della politica palestinese, già Ministro degli Esteri dell’Autorità Nazionale Palestinese.

Quest’ultimo avrebbe partecipato al dibattito in videoconferenza, consentendo un confronto diretto, seppur virtuale, tra due figure chiave di due realtà geografiche e politiche profondamente interconnesse.

L’evento, nonostante la sua nuova collocazione, rimane un’opportunità preziosa per stimolare la riflessione su dinamiche interculturali, il ruolo del cibo come elemento di connessione tra popoli e le sfide della democrazia nel Mediterraneo.

Il cambio di sede, pur sollevando interrogativi, non intacca l’obiettivo primario di promuovere un dialogo aperto e costruttivo, cercando ponti di comprensione in un contesto storico e geopolitico complesso.

La speranza è che, anche in questa nuova cornice, “Falafel e Democrazia” possa contribuire a favorire un maggiore spirito di tolleranza e rispetto reciproco.