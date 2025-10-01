Falciano del Massico: Camorra e Passione, Arrestati per Stesa

Un episodio di violenza premeditata e intimidazione, con radici profonde in dinamiche sentimentali e un retaggio camorristico, ha scosso la comunità di Falciano del Massico, in provincia di Caserta.

Quattro individui, tra cui spicca la figura di Luigi Fragnoli, elemento di spicco all’interno della famiglia camorristica dei Fragnoli, originaria di Mondragone, sono stati arrestati con accuse di minaccia aggravata, in seguito a un’inchiesta condotta dai Carabinieri e coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere.

L’accusa si riferisce a una “stesura” – un atto intimidatorio caratteristico dell’ambiente criminale – perpetrata il 19 marzo scorso ai danni di una donna residente a Falciano.

L’azione, di inaudita gravità, consisteva in una scarica di cinque colpi di arma da fuoco, provenienti da una pistola calibro 9×21, il cui ritrovamento è rimasto elusivo agli investigatori.

Il gesto non fu casuale, ma deliberatamente pianificato e diretto a terrorizzare la vittima, manifestando un’escalation di rancore personale.

Luigi Fragnoli, figlio del noto boss Antonio (imminente alla liberazione dal carcere) e fratello di Giacomo (recentemente uscito di cella), rappresenta una figura centrale in questa vicenda, a testimonianza della continuità criminale e del peso che la famiglia Fragnoli esercita nel territorio.

Il clan, noto per le sue attività illecite e la sua influenza, vede in questo episodio un’ulteriore manifestazione della sua capacità di intimidazione e controllo.

Le indagini, meticolose e condotte dal Reparto Territoriale dei Carabinieri di Mondragone, si sono avvalse dell’analisi forense di immagini provenienti da sistemi di videosorveglianza, sia pubblici che privati, permettendo agli investigatori di ricostruire il percorso dell’autovettura utilizzata dai responsabili e di identificarne gli occupanti.

Tale attività investigativa ha permesso di accertare la precisa localizzazione della stesa, avvenuta nei pressi dell’abitazione della donna bersaglio.

Una peculiarità rilevante del caso risiede nella motivazione che ha scatenato l’atto violento: una relazione sentimentale finita tra uno dei coinvolti e la donna di Falciano.

Tale elemento ha comportato l’esclusione dell’aggravante mafiosa, mantenendo la competenza giurisdizionale presso la Procura di Santa Maria Capua Vetere, sebbene la natura dei soggetti coinvolti sollevi interrogativi sull’opportunità di approfondire possibili connessioni tra la vicenda personale e dinamiche criminali più ampie.

L’episodio, pertanto, si configura come un quadro complesso, dove la sfera privata si intreccia con la presenza di una struttura criminale radicata, evidenziando la pericolosità e la pervasività del fenomeno camorristico nel tessuto sociale.