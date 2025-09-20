Federico II Napoli: Appello alla Donazione di Midollo Osseo per Salvare Vite

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli si fa portavoce di un appello alla generosità e alla responsabilità civica, aderendo con vigore a “Match It Now”, l’iniziativa nazionale volta a promuovere la donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche.

L’evento, in svolgimento dal 20 al 27 settembre, mira a sensibilizzare, in particolare, la popolazione giovane, individuata come fulcro potenziale per l’ampliamento del registro dei donatori, un patrimonio di vite potenzialmente salvabili.

La donazione di midollo osseo e cellule staminali rappresenta un atto di straordinaria solidarietà, un gesto di altruismo capace di offrire una speranza concreta a individui affetti da patologie ematologiche avanzate, spesso con prognosi infausto.

Dietro ogni trapianto di successo si cela un intricato lavoro di équipe mediche altamente specializzate, ma il punto di partenza cruciale, l’elemento fondante di questa catena di speranza, risiede nella decisione individuale di un donatore.

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, in virtù del suo ruolo di centro di riferimento regionale per la gestione del registro dei donatori, sente un profondo dovere di educare, informare e promuovere una cultura della donazione basata sulla conoscenza dei benefici e sulla comprensione delle procedure.

Questo impegno si traduce in un continuo sforzo di miglioramento delle infrastrutture e dell’assistenza offerta, culminando nell’imminente attivazione di un nuovo reparto di Ematologia, concepito per garantire un’accoglienza ottimale sia ai donatori che ai pazienti, ottimizzando i percorsi assistenziali e favorendo un approccio integrato.

“L’ampliamento del registro è un imperativo morale e scientifico,” afferma la Direttore Generale Elvira Bianco, sottolineando l’importanza di superare pregiudizi e paure infondate.

L’iscrizione al registro dei donatori presso l’Azienda federiciana è accessibile presso il Laboratorio di Immunogenetica dei Trapianti (via Pansini 5 – edificio 5/D), aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 11.00.

La compatibilità tra donatore e ricevente è un evento statisticamente raro, confermando l’urgenza di arricchire costantemente il registro.

Contrariamente a percezioni errate, la donazione è un atto non doloroso e non invasivo, che si avvale di un semplice prelievo di sangue o saliva.

Il campione biologico prelevato viene sottoposto ad analisi approfondite per la tipizzazione HLA, un processo che identifica gli antigeni di istocompatibilità.

I risultati, fondamentali per la ricerca di donatori compatibili, vengono inseriti nel database nazionale del Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR), condiviso a livello regionale e internazionale, garantendo la massima possibilità di trovare l’abbinamento salvavita.

Per approfondire le informazioni relative alla donazione, ai percorsi di tipizzazione e ai requisiti in Campania, è attivo un numero verde dedicato: 800 20 20 23, raggiungibile dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 14:00.

Ulteriori dettagli e risorse informative sono disponibili online sul sito sceglididonare.

it, una fonte affidabile per disperdere miti e fornire una comprensione completa del processo donativo.

La partecipazione attiva di ogni cittadino può fare la differenza, trasformando un gesto di altruismo in un’opportunità concreta per salvare una vita.