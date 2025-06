Festa della Musica 2025: Cimarosa celebra i giovani talenti irpini

La musica, ben più di un semplice suono che pervade l’aria, si rivela tessuto connettivo di luoghi, relazioni e identità comunitarie. Il Conservatorio ‘Domenico Cimarosa’, sotto la guida illuminata della direttrice Maria Gabriella Della Sala, celebra questa profonda verità con la sua Festa della Musica 2025, un’iniziativa ambiziosa che abbraccia i territori di Avellino, Atripalda e Ariano Irpino. L’evento non è solo una vetrina di talento studentesco, ma una risposta tangibile alla crescente esigenza di cultura e opportunità lavorative, un investimento nel futuro dei giovani musicisti.Il programma di quest’oggi, venerdì 20, si articola attorno a due eventi di particolare risonanza. Nel pomeriggio, dalle 15:00 alle 18:00, l’aula 41 del Conservatorio si trasforma in un vibrante palcoscenico per il Festival Cameristico, una vera e propria immersione nella storia della musica, con interpretazioni di brani che spaziano dalla classicità di Mozart alle sperimentazioni di Stockhausen, eseguiti da ensemble composti da allievi e docenti. La serata culmina, alle 20:30, con “La nota avvelenata”, uno spettacolo teatrale di notevole impatto artistico. La drammaturgia, curata da Giacomo Fornari, attinge alla figura enigmatica di Giulia di Baronia, intrecciando la sua storia con la potenza evocativa del Requiem di Mozart, il tutto arricchito dalla voce narrante intensa di Nicoletta Scognamiglio.”Un mondo di mestieri” – queste parole, pronunciate dal presidente del Conservatorio, Giuliana Franciosa, racchiudono l’essenza stessa della visione del Conservatorio. Non si tratta semplicemente di esaltare la bellezza intrinseca della musica, ma di valorizzarne la concretezza, la sua capacità di generare opportunità professionali. L’obiettivo primario è formare professionisti competenti e preparati, non alimentare illusioni effimere. Il talento, qui, non è una dote innata, ma una risorsa da coltivare, trasformando l’abilità individuale in competenza, consapevolezza e, infine, in un percorso di crescita professionale. L’esperienza musicale, al Conservatorio, è un vero e proprio apprendimento del mestiere: collaborazione, confronto con il pubblico, capacità di progettazione e di realizzazione. La musica è, infatti, un complesso intreccio di rigore, creatività e dedizione, un mestiere che, con la giusta preparazione, trova un suo posto nel mondo. Il Conservatorio si pone come il punto di partenza di questo percorso formativo.Il culmine della Festa della Musica si protrae al sabato 21 giugno con un ricco programma diffuso su diversi luoghi simbolo del territorio. Il Castello Normanno di Ariano Irpino, alle 17:30, accoglierà quattro progetti musicali distinti – ‘Squarci… Cameristici’, ‘Tramonti… d’Ensemble’, ‘Fisa Forever’ e ‘Squilli di Festa’, mentre l’area archeologica di Abellinum, ad Atripalda, ospiterà, alle 21:00, un concerto del Dipartimento di Musica Elettronica e Sound Design, un evento pensato per chiudere in modo innovativo e all’avanguardia, testimoniando la capacità della musica di evolversi e di sperimentare nuove frontiere espressive. Ogni nota, un frammento di passione condivisa.