Festa della Musica: Napoli e Classici al Conservatorio San Pietro a Majella

La Festa della Musica 2025 si preannuncia un vibrante crogiolo di suoni e tradizioni, ospitato dal prestigioso Conservatorio San Pietro a Majella, con un cartellone di eventi che trascende i confini accademici per abbracciare il patrimonio culturale e storico del territorio. Un percorso musicale che celebra la fine di un anno formativo intenso e l’inizio di nuove prospettive artistiche.Il sipario si alza mercoledì 18 giugno nella Sala Scarlatti, con l’Orchestra Giovanile San Pietro a Majella, diretta dal Maestro Leonardo Quadrini, che offrirà un concerto conclusivo, un affresco sonoro che ripercorre le correnti musicali europee. L’esecuzione, un viaggio attraverso l’epica wagneriana, la liricità di Gounod e Massenet, l’esotismo di Rimsky-Korsakov, il fervore slavo di Dvorak e Čačaturjan, la passione operistica di Mascagni e Cilea, e l’impressionismo di Ravel, vedrà l’eccezionale partecipazione del virtuoso violinista Alberto Marano, il cui arco trasmetterà al pubblico la profondità e la drammaticità di un repertorio impegnativo. Questo concerto non è solo una chiusura, ma una sintesi dei progressi e delle aspirazioni di giovani musicisti, plasmati da un anno di studio e dedizione.Il giorno seguente, giovedì 19 giugno, il Coro degli allievi del Conservatorio si dedicarà a Gioacchino Rossini, un compositore spesso relegato al ruolo di autore di opere buffe, ma che ha lasciato un’eredità significativa anche nel panorama della musica sacra. L’esecuzione della *Petite Messe Solennelle*, sotto la guida esperta del Maestro Virgilio Agresti e con l’abile supporto pianistico di Mario Bonafede, permetterà di apprezzare la raffinatezza armonica e la potenza espressiva dell’opera, rivelando un Rossini meno noto e altrettanto meritevole di attenzione. L’interpretazione corale, un intreccio di voci che si fondono in un’unica emozione, offrirà un momento di contemplazione e spiritualità.Il culmine della Festa della Musica sarà rappresentato dal doppio appuntamento con l’Orchestra del San Pietro a Majella, venerdì 20 e sabato 21 giugno. Il tema dominante sarà un sentito “Omaggio a Napoli,” una celebrazione della musica e dell’anima partenopea, incarnata nelle opere di Francesco Cilea, Salvatore Rendano e, ancora, Rimsky-Korsakov, in un connubio suggestivo di melodie appassionate e atmosfere evocative. La prima esibizione, nella Sala Scarlatti, offrirà un’esperienza intima e coinvolgente, mentre la seconda, evento di particolare respiro culturale, si svolgerà nella suggestiva cornice del Parco Archeologico di Paestum, un luogo intriso di storia e bellezza, dove le note si fonderanno con l’eco del passato. Sotto la direzione del Maestro Lorenzo Quadrini e con la sensibile interpretazione pianistica di Floriana Alberico, l’orchestra trasmetterà al pubblico la forza e la malinconia di una città simbolo di arte e passione.L’accesso a tutti gli eventi, come da tradizione, sarà libero e aperto a tutti gli amanti della musica, fino a esaurimento dei posti a disposizione. Un’occasione imperdibile per immergersi in un universo di suoni e emozioni, testimonianza del vibrante impegno e della profonda passione che animano il Conservatorio San Pietro a Majella.