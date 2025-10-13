Fico lancia la lista civica: un nuovo corso per la Campania

Il panorama elettorale regionale campano si appresta a rivelare una novità significativa: accanto al nome di Roberto Fico, candidato presidente per la coalizione progressista, compariranno diverse aggregazioni civiche, tra cui spicca la lista “Roberto Fico Presidente”.

Questa iniziativa non si configura come una semplice etichetta elettorale, bensì come un progetto di ampio respiro volto a integrare nel processo decisionale regionale un tessuto di competenze e sensibilità altrimenti marginalizzate.

La lista “Roberto Fico Presidente” si distingue per la sua composizione eterogenea, rifiutando la prassi consolidata di basarsi unicamente su esponenti politici di partito.

Essa raccoglie individui provenienti dalla società civile, figure attive nei loro territori da tempo, che incarnano un impegno concreto verso il bene comune.

Si tratta di attivisti impegnati in progetti sociali, imprenditori con una visione strategica per lo sviluppo economico locale, educatori e insegnanti animati da una passione per la crescita e l’innovazione, amministratori che hanno dimostrato capacità di gestione e visione.

L’obiettivo primario di questa scelta è la costruzione di un ponte tra la politica istituzionale e le reali esigenze del territorio, superando la distanza spesso percepita tra i luoghi del potere e la vita quotidiana dei cittadini.

La lista rappresenta un invito all’inclusione e alla partecipazione, un tentativo di creare un’amministrazione più trasparente, reattiva e capace di rispondere alle sfide complesse che la regione si trova ad affrontare.

La presenza capillare della lista in tutte le province campane testimonia la volontà di un approccio decentralizzato, attento alle peculiarità e alle potenzialità di ogni area regionale.

Non si tratta di un’imposizione dall’alto, ma di un ascolto attivo e di una collaborazione orizzontale, finalizzata a valorizzare le risorse umane e le idee innovative che emergono dal basso.

La presentazione ufficiale a Napoli, imminente, segnerà l’inizio di un percorso che ambisce a ridefinire il ruolo della politica regionale, aprendo a nuove forme di partecipazione e di governance.

La lista “Roberto Fico Presidente” vuole essere l’espressione di una Campania che guarda al futuro con ottimismo e determinazione, un futuro costruito sulla base della competenza, dell’impegno civico e della visione condivisa.

Si tratta, in sostanza, di un progetto di cambiamento che mira a trasformare la politica in uno strumento di progresso sociale ed economico per l’intera regione.