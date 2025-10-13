Fico lancia la sfida: una lista civica per la Campania.

La candidatura alla presidenza della Regione Campania di Roberto Fico si configura come un progetto ampio e inclusivo, incarnato dalla presentazione di una lista civica trasversale, “Roberto Fico Presidente”.

L’annuncio, diffuso attraverso i canali social, segna un momento significativo nella campagna elettorale, delineando un approccio che va al di là delle tradizionali dinamiche partitiche.

Questa lista non rappresenta una mera aggregazione di nomi, bensì un vero e proprio laboratorio di idee, un crocevia di esperienze e competenze provenienti dal tessuto connettivo della società campana.

A farne parte sono figure emblematiche della società civile: attivisti impegnati nei loro territori, imprenditori visionari, educatori appassionati e amministratori con una comprovata esperienza sul campo.

Si tratta di persone che, silenziosamente, da anni dedicano le loro energie al miglioramento della comunità, ora chiamate a contribuire attivamente al progetto di rinnovamento politico di Fico.

La decisione di creare una lista civica così eterogenea riflette la volontà di Fico di superare le barriere ideologiche e di costruire un’alleanza ampia e partecipata.

L’obiettivo è quello di intercettare le istanze di cambiamento provenienti dal basso, ascoltare le esigenze dei cittadini e tradurle in politiche concrete per il futuro della Campania.

La presenza della lista “Roberto Fico Presidente” in tutte le province sottolinea l’impegno a rappresentare e valorizzare le specificità di ogni territorio, promuovendo uno sviluppo equilibrato e sostenibile.

L’annuncio della presentazione ufficiale a Napoli anticipa un momento cruciale per la campagna elettorale, un’occasione per presentare al pubblico i candidati, illustrare il programma e definire la visione di una Campania più giusta, efficiente e innovativa.

La lista civica “Roberto Fico Presidente” si propone come motore di cambiamento, portando nuove energie, competenze e idee a servizio della comunità campana, mirando a costruire un futuro di opportunità e progresso per tutti i cittadini.

Si tratta di un progetto che, al di là del risultato elettorale, intende lasciare un segno tangibile nel panorama politico e sociale della regione.