Flik Flok XXII: Sport, Musica e Solidarietà a Caserta

Flik Flok XXII: Un crogiolo di sport, musica, solidarietà e identità nazionale a CasertaNel cuore pulsante del patrimonio culturale italiano, ai piedi della maestosa Reggia di Caserta, si prepara ad accendersi la XXII edizione della Flik Flok, un evento che trascende la semplice manifestazione sportiva per configurarsi come un vero e proprio ponte tra l’Esercito Italiano, la comunità locale e i valori fondanti della convivenza civile.

Organizzata dalla Brigata bersaglieri Garibaldi, con il sostegno di un ampio network di partner istituzionali e privati – Comune di Caserta, Coni, Fidal, Sport e Salute, Komen Italia, Unicef, Associazione Nazionale Bersaglieri, Ufficio scolastico Regione Campania, Air Campania, imprese locali – e sotto il patrocinio di Regione Campania e Provincia di Caserta, Flik Flok rappresenta un’occasione unica di aggregazione, promozione del benessere e sensibilizzazione sociale.

La storia della Flik Flok, nata nel 1991, è un percorso di evoluzione costante, un riflesso della volontà dell’Esercito di radicarsi nel territorio, superando le tradizionali barriere istituzionali per instaurare un dialogo aperto e costruttivo con la società civile.

L’edizione corrente celebra un traguardo significativo: il 50° anniversario della costituzione della Brigata bersaglieri Garibaldi, un momento per ripercorrere la storia, celebrare le conquiste e proiettarsi verso il futuro con rinnovato impegno.

Il weekend dedicato alla Flik Flok, dal 10 al 12 ottobre, si aprirà con una solenne cerimonia militare, un omaggio alla storia e al valore del corpo militare.

A seguire, l’apertura del “Villaggio Cremisi”, un cuore pulsante di attività dedicate a tutte le età: esibizioni musicali, dimostrazioni sportive, momenti di socializzazione e giochi per bambini, animati da un’atmosfera di festa e condivisione.

Il programma sportivo sarà articolato in tre competizioni di corsa, pensate per coinvolgere un pubblico eterogeneo: una gara agonistica di 10 km su strada, valida quale Campionato regionale Master Fidal, una passeggiata non competitiva di 5 km aperta a tutti i maggiorenni, e una corsa amatoriale di 1 km dedicata ai bambini fino ai 13 anni, con la possibilità di partecipare anche con i propri amici a quattro zampe.

Ad arricchire ulteriormente l’evento, la presenza di testimonial di spicco del Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito Italiano, come il maratoneta Daniele Meucci e la Caporal Magg.

Sofia Yaremchuk, che incanteranno il pubblico con le loro performance e condivideranno la loro passione per lo sport.

Le iscrizioni sono disponibili online sul sito www.asdgaribaldi.it.

La manifestazione, animata da un profondo spirito di solidarietà, devolverà l’intero ricavato alla Komen Italia, un’organizzazione impegnata in prima linea nella lotta contro il tumore al seno, una sfida che richiede l’impegno di tutti.

La presentazione ufficiale, avvenuta durante una conferenza stampa presso la Caserma Ferrari Orsi, ha visto la partecipazione di figure chiave dell’evento, a testimonianza del forte coinvolgimento di istituzioni e associazioni.

L’iniziativa si avvale del contributo significativo della Brigata bersaglieri Garibaldi, che, grazie ad un’attiva presenza nelle scuole del territorio, si aspetta una numerosa partecipazione da parte degli studenti degli istituti superiori di Caserta e del circondario, un segnale tangibile di come l’Esercito possa essere motore di inclusione sociale e di crescita culturale.

Flik Flok non è solo uno sportivo evento, ma un’esperienza formativa e un momento di condivisione di valori fondamentali per la comunità.