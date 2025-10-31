Florovivaismo campano: pilastro dell’economia, sguardo al futuro.

Il florovivaismo campano consolida la sua posizione di pilastro dell’economia regionale e nazionale, chiudendo il 2025 con un bilancio complessivamente positivo.

Nonostante una temporanea flessione nelle vendite al dettaglio subito dopo le celebrazioni di Ognissanti, i dati dei primi dieci mesi dell’anno confermano la leadership della Campania nella produzione di fiori recisi, con una quota di mercato che supera il 24% a livello nazionale, un dato che testimonia la robustezza e la capacità di resilienza del settore.

Enzo Malafronte, presidente del Consorzio Produttori Florovivaisti Campani, sottolinea come il comparto si distingua per una salute economica vigorosa, un’eccellenza riconosciuta a livello internazionale.

Questo successo non è frutto del caso, ma il risultato di una combinazione vincente: qualità intrinseca dei prodotti, costante investimento in ricerca e sviluppo, e una spiccata capacità di interpretare e anticipare le nuove esigenze del mercato.

L’evoluzione delle tendenze, sempre più orientate verso eventi celebrativi e cerimonie di alta profilatura, rappresenta una sfida che il florovivaismo campano sta affrontando con successo, puntando su prodotti innovativi e servizi personalizzati.

Il prestigio del settore è stato ulteriormente riconosciuto dalla scelta di Coldiretti di ospitare il proprio congresso dedicato al fiore tra Castellammare di Stabia e Pompei, un segnale tangibile di fiducia e attenzione verso un comparto che continua a generare occupazione e valore aggiunto per l’agricoltura del Sud Italia.

L’imminente realizzazione del Bioma a Boscoreale, un progetto di portata eccezionale che occuperà 22 ettari, amplifica questa visione, offrendo un percorso immersivo alla scoperta della biodiversità florovivaistica regionale e promuovendo un’esperienza turistica unica.

Guardando al futuro, il settore si prepara a una trasformazione significativa con l’apertura prevista per l’estate 2026 di un nuovo polo florovivaistico a Torre Annunziata.

Questa infrastruttura strategica ambisce a ridefinire gli standard qualitativi, ottimizzare i processi logistici e migliorare l’organizzazione interna, con l’obiettivo di potenziare la competitività sui mercati europei e internazionali.

L’investimento in tecnologia e formazione del personale sarà cruciale per raggiungere questi obiettivi, creando un ecosistema florovivaistico all’avanguardia.

La presenza costante e prolifica ai principali eventi di settore, come Euroflora Genova e la prestigiosa fiera internazionale dei fiori in Olanda, testimonia l’impegno del comparto nel promuovere la propria immagine e consolidare le relazioni commerciali con partner internazionali.

L’attenzione alla sostenibilità, l’adozione di pratiche agricole innovative e la valorizzazione delle risorse locali saranno elementi chiave per garantire la crescita continua e la salvaguardia del patrimonio florovivaistico campano, assicurando che questa eccellenza continui a fiorire e a portare prestigio alla regione.