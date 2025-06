Fontana del Formiello: Ritorna un gioiello storico a Napoli

Ritorna alla vita un gioiello storico del tessuto urbano napoletano: la fontana del Formiello, risistemata e restituita alla fruizione pubblica in piazza Enrico De Nicola, un luogo emblematico alle spalle di Castel Capuano. Questa riattivazione non è semplicemente il ritorno in funzione di una struttura, ma il simbolo di un impegno più ampio volto alla valorizzazione del patrimonio idrico e artistico della città.Eretta alla fine del XVI secolo, originariamente concepita come un abbeveratoio per il bestiame e punto di ristoro per i viandanti, la fontana del Formiello incarna una testimonianza tangibile della storia idraulica e sociale di Napoli. Il suo restauro, frutto di un intervento scrupoloso curato da Acqua Bene Comune Napoli, rappresenta un passo fondamentale nella conservazione di questa memoria. La cerimonia di riattivazione, a cui hanno presenziato figure istituzionali di rilievo come il sindaco Gaetano Manfredi, l’assessore Edoardo Cosenza, il consigliere Luigi Musto, la presidente Maria Caniglia e il Commissario Andrea Torino, sottolinea l’importanza attribuita a questa iniziativa da parte dell’amministrazione comunale.L’intervento di ripristino si inserisce nel quadro di un accordo rinnovato tra il Comune di Napoli e Abc Napoli, un contratto che prevede la manutenzione di un circuito di ventitrè fontane pubbliche, vere e proprie sentinelle silenziose della città. La complessità del lavoro ha richiesto la sostituzione completa dell’impianto idraulico, implementando soluzioni tecniche avanzate che ne semplificheranno la manutenzione futura, evitando così interruzioni prolungate e garantendo una fruizione costante. L’impermeabilizzazione della vasca e il ripristino della recinzione in ferro, elemento distintivo della fontana, completano il quadro di un restauro che mira a preservare l’integrità strutturale e estetica dell’opera.Il recupero della fontana del Formiello non è un’azione isolata, bensì parte di una strategia più ampia di riqualificazione urbana, coordinata dalla task force per il decoro urbano, una iniziativa fortemente voluta dal sindaco Manfredi e guidata da Ciro Turiello. Questo approccio integrato coinvolge attivamente le società partecipate comunali, garantendo una sinergia tra competenze diverse e una visione unitaria per il miglioramento del contesto urbano. L’impegno di Abc Napoli si estende oltre la fontana del Formiello, con la promessa di restituire presto ai cittadini anche l’iconica fontana del Marinaretto, a Mergellina, un altro simbolo dell’identità napoletana. La sua prossima riapertura si preannuncia come un ulteriore segnale di rinascita e di cura verso il patrimonio culturale e idrico della città, restituendo ai napoletani luoghi di storia, bellezza e socializzazione.