ForAvv 2025: il futuro dell’Avvocatura al centro del congresso.

Il congresso forense ForAvv 2025 si configura come un momento cruciale di riflessione e riorientamento per l’Avvocatura italiana, un’occasione imperdibile per decifrare le traiettorie che ne plasmeranno il futuro.

L’evento, ospitato nella Scuola di Formazione Forense di Santa Maria Capua Vetere su iniziativa dell’Ordine degli Avvocati, non si limita a rappresentare un appuntamento istituzionale di rilievo, ma si propone come un vero e proprio laboratorio di idee, un crocevia di competenze e sensibilità chiamate a confrontarsi con le sfide epocali che investono il sistema giudiziario.

L’inaugurazione, prevista per le ore 9:30 di domani, vedrà l’intervento di figure apicali del mondo legale e politico: Angela Del Vecchio, presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Caserta, e Francesco Greco, presidente del Consiglio Nazionale Forense, daranno il via ai lavori, seguiti dagli interventi di personalità di spicco come Lucia Volpe (Prefetto di Caserta), Antonio Mirra (Sindaco di S.

Maria Capua Vetere), Gabriella Casella (Presidente del Tribunale), Maria Rosaria Covelli (Presidente della Corte d’Appello di Napoli), accompagnata dal Procuratore Generale Aldo Policastro, Maria Annunziata (Presidente di Cassa Forense) e il Senatore Francesco Urraro.

La giornata inaugurale sarà guidata dal giornalista Leandro Del Gaudio, che ne curerà la moderazione.

Il fulcro del congresso sarà l’analisi di come le recenti riforme strutturino la giustizia civile e penale, con particolare attenzione alle nuove forme di giustizia di prossimità e all’impatto dell’Intelligenza Artificiale nel processo civile e penale.

Tavole rotonde aperti al contributo di esponenti del foro napoletano e casertano, magistrati, docenti universitari e rappresentanti politici, offriranno uno spazio di dibattito costruttivo, volto a delineare strategie e soluzioni innovative.

La transizione digitale della giustizia, una realtà ineludibile, impone una profonda revisione dei modelli operativi e delle competenze professionali.

L’avvocato del futuro sarà chiamato a confrontarsi con strumenti tecnologici avanzati, a interpretare dati complessi e a garantire un accesso equo alla giustizia in un contesto sempre più virtuale.

Angela Del Vecchio ha sottolineato l’urgenza di affrontare le problematiche strutturali che affliggono il sistema giudiziario, evidenziando la carenza di risorse umane e finanziarie come fattori critici che ne compromettono l’efficienza e la credibilità.

Il ripristino della piena operatività degli Uffici del Giudice di Pace e la garanzia del diritto di difesa sono priorità assolute, imprescindibili per assicurare un accesso effettivo alla giustizia per tutti i cittadini.

ForAvv 2025 non si pone quindi come una semplice vetrina di buone intenzioni, ma come un punto di partenza per un percorso di rinnovamento profondo, un invito a ripensare il ruolo dell’Avvocatura e a contribuire attivamente alla costruzione di un sistema giudiziario più efficiente, equo e accessibile, in grado di rispondere alle sfide del XXI secolo.