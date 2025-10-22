Forino, arrestato per droga e guida in stato di ebbrezza.

Nel cuore dell’Irpinia, a Forino, un episodio inquietante ha interrotto la quiete serale, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sulla responsabilità individuale.

Un giovane uomo, ventenne residente nel comune, è stato oggetto di un intervento dei Carabinieri, nell’ambito di un’intensificata attività di controllo del territorio disposta dalla Prefettura di Avellino, guidata dalla Prefetto Rossana Riflesso.

La vicenda, che ha suscitato sconcerto nella comunità locale, ruota attorno al ritrovamento di un’arma da tiro con arco, una balestra, all’interno di un’autovettura guidata dal giovane.

Un dettaglio che, di per sé, appare gravissimo, si è poi aggravato ulteriormente con l’emergenza di un allarme per guida in stato di ebbrezza.

Durante i controlli, il giovane è stato sottoposto all’alcoltest, che ha rilevato un tasso alcolemico notevolmente superiore ai limiti di legge, configurando un reato.

La combinazione di questi elementi – possesso illegale di un’arma, guida in stato di alterazione psicofisica e potenziale pericolo per la sicurezza pubblica – ha portato all’immediato arresto del conducente e alla conseguente denuncia per i reati commessi.

Le autorità competenti hanno provveduto a ritirare la patente di guida, inibendone temporaneamente l’utilizzo su strada, e ad avviare le procedure per il fermo giudiziario del veicolo, un provvedimento che ne sospende l’utilizzo in attesa di ulteriori accertamenti da parte dell’Autorità Giudiziaria.

Questo episodio, oltre alla gravità intrinseca dei fatti, pone l’attenzione su temi cruciali come l’educazione civica, la responsabilità individuale nell’uso di veicoli a motore e la necessità di rigorosi controlli per prevenire situazioni di pericolo.

La Prefettura, attraverso la sua azione coordinata, dimostra un impegno costante nella tutela della sicurezza dei cittadini, sottolineando l’importanza di una cultura della legalità e del rispetto delle norme.

L’evento si configura, inoltre, come un monito per tutti, ricordando che l’irresponsabilità può avere conseguenze legali e sociali molto serie, mettendo a rischio non solo la propria incolumità, ma anche quella degli altri.