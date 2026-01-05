Funicolare di Capri: Sospensione temporanea per importanti lavori di manutenzione.

La storica Funicolare di Capri, icona indiscussa del paesaggio e fulcro di un’infrastruttura cruciale per il turismo isolano, sospenderà temporaneamente la sua attività a partire da mercoledì 7 gennaio.

Questa interruzione, preventivamente comunicata e pianificata nel rispetto delle normative vigenti, è necessaria per eseguire una serie di controlli di sicurezza approfonditi e interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, essenziali per garantire la massima affidabilità e la sicurezza dei passeggeri.

Il provvedimento, formalizzato e firmato dal direttore d’esercizio Pasquale Santoro, è stato debitamente preceduto da una diffusa campagna informativa.

Avvisi dettagliati sono stati affissi in posizione ben visibile alle biglietterie e agli stazionamenti, assicurando una comunicazione trasparente nei confronti di residenti e visitatori.

Contestualmente, la Direzione ha provveduto a notificare formalmente le autorità competenti: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Città Metropolitana di Napoli, e i sindaci dei comuni di Capri e Anacapri, fornendo una documentazione esaustiva relativa ai lavori previsti, ai controlli di conformità che saranno eseguiti e alle procedure di verifica con gli organi preposti.

Questo approccio garantisce la piena conformità alle disposizioni di legge e la condivisione delle responsabilità con le istituzioni.

Durante il periodo di sospensione del servizio funicolare, sarà assicurata una soluzione alternativa di trasporto pubblico.

Un servizio di autobus dedicato, organizzato e gestito con precisione, collegherà Marina Grande con Piazza Ungheria, permettendo ai passeggeri di raggiungere le principali aree di interesse dell’isola.

Questo servizio sostitutivo, attentamente programmato, mira a minimizzare i disagi per i turisti e la popolazione locale.

La riapertura della Funicolare di Capri è prevista, salvo imprevisti tecnici o ritardi burocratici, entro il mese di marzo.

L’esecuzione dei lavori sarà monitorata costantemente, e l’obiettivo è quello di completare le verifiche e gli interventi nei tempi previsti, nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza e qualità.

La Funicolare, elemento distintivo dell’identità caprese e patrimonio di ingegneria e turismo, tornerà a operare, rinnovata e più sicura, pronta ad accogliere nuovamente i visitatori e a contribuire alla vivacità economica e culturale dell’isola.

La Direzione ringrazia per la comprensione e la collaborazione, assicurando un impegno costante per il miglioramento continuo dei servizi offerti.