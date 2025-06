Funivia del Faito: indagini allargate, 26 coinvolti

La spirale delle indagini per la tragedia della funivia del Monte Faito si allarga, portando il numero di persone coinvolte a ventisei, un incremento significativo che riflette la complessità e la gravità delle responsabilità in gioco. L’avviso di garanzia, formalmente notificato anche all’Ente Autonomo Volturno (EAV), l’ente gestore dell’impianto, rappresenta un passaggio procedurale imprescindibile, un atto dovuto in vista dell’esecuzione dell’accertamento tecnico irripetibile (ATI) ordinato dalla Procura di Torre Annunziata, sotto la direzione del sostituto procuratore Alessandro Riccio.L’ATI, un’indagine specialistica e non replicabile, mira a ricostruire con precisione la catena degli eventi che hanno portato al crollo, analizzando a fondo le cause che hanno contribuito alla perdita di quattro vite umane e all’infortunio di un quinto soggetto. Le accuse contestate a tutti gli indagati, che spaziano dal disastro colposo all’omicidio e alle lesioni colpose, delineano un quadro di possibili negligenze e omissioni in diverse fasi cruciali: dalla concezione originaria del progetto alla sua realizzazione, passando per la manutenzione ordinaria e straordinaria, i controlli di sicurezza, le verifiche periodiche, la vigilanza operativa e le ispezioni regolamentari.Il bilancio della tragedia, consumatasi il 17 aprile, è particolarmente doloroso: Carmine Parlato, dipendente dell’EAV, Janan Suliman, giovane turista di origine israelo-palestinese, la coppia di coniugi Margaret e Graeme Derek Winn, e il fratello di Janan, Thabet Suliman, rimasto gravemente ferito. Ognuna di queste figure rappresenta una perdita irreparabile e una ferita aperta per le rispettive famiglie e comunità.La data del 19 giugno, alle ore 15, è stata fissata per la stipula del contratto che conferirà l’incarico all’équipe di esperti incaricata di condurre l’accertamento tecnico irripetibile, un momento cruciale per la ricerca della verità e per l’identificazione delle responsabilità. L’ATI non si limita a determinare la causa immediata del crollo, ma si prefigge di analizzare le condizioni strutturali dell’impianto, le procedure di sicurezza adottate, la competenza del personale impiegato e l’efficacia dei controlli effettuati nel corso del tempo.Parallelamente, tre degli indagati hanno presentato istanza per un “incidente probatorio”, una procedura che consente di far assumere testimonianze o eseguire perizie al di fuori del processo penale, con la possibilità che tali risultati siano poi utilizzati in giudizio. La decisione del giudice in merito a tale richiesta è attualmente in attesa, e la sua pronuncia potrebbe avere ripercussioni sull’andamento delle indagini. L’inchiesta, dunque, si configura come un’analisi complessa e approfondita, volta a chiarire le dinamiche di una tragedia che ha sconvolto l’intera regione e sollevato interrogativi urgenti sulla sicurezza degli impianti a fune e sulla necessità di rafforzare i controlli e le misure preventive per evitare che simili eventi si ripetano in futuro. La ricerca della verità e la punizione dei responsabili rappresentano un imperativo morale e un dovere istituzionale.