Funivia di Monte Faito: cruciale incidente probatorio nell’inchiesta

Il 23 giugno si concretizzerà un passaggio cruciale nell’inchiesta che mira a fare piena luce sulle cause del tragico incidente che ha colpito la funivia del Monte Faito, evento che ha lasciato una ferita profonda nel territorio e nella comunità, con il costo di quattro vite umane e un ferito. Il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) di Torre Annunziata ha disposto un incidente probatorio, un’attività istruttoria specifica volta a chiarire aspetti tecnici complessi e a fornire elementi concreti per la ricostruzione della dinamica del disastro.L’indagine, condotta sotto la direzione del procuratore Nunzio Fragliasso, è un’operazione ampia e articolata che coinvolge un ventiseiesimo soggetti, tra cui l’Ente Autonomo Volturno (EAV), la società responsabile della gestione e manutenzione dell’impianto, e i suoi vertici. Le accuse contestate sono di gravità elevata: disastro colposo, omicidio colposo e lesioni personali colpose, che implicano una responsabilità potenziale in relazione a negligenze, errori procedurali o mancate verifiche che potrebbero aver contribuito all’evento catastrofico.La richiesta di disporre l’incidente probatorio è stata formulata direttamente da tre degli indagati coinvolti nell’inchiesta. Questa circostanza sottolinea l’importanza che i soggetti coinvolti attribuiscono a questa specifica fase istruttoria, presumibilmente con l’intento di fornire una propria narrazione dei fatti e di contribuire alla ricostruzione degli eventi, con possibili implicazioni sulla valutazione delle responsabilità.L’incidente probatorio, in quanto momento di verifica tecnica e di acquisizione di prove, si pone come un elemento chiave per la valutazione della complessità del caso. Si prevede che esperti del settore saranno chiamati a esaminare la funivia, a valutare le procedure di manutenzione, i controlli effettuati e le condizioni strutturali dell’impianto al momento dell’incidente. I risultati di questa perizia tecnica saranno fondamentali per il GIP Luisa Crasta, che dovrà valutare la sussistenza dei presupposti per l’emissione di eventuali provvedimenti cautelari e per determinare, in definitiva, la responsabilità penale dei soggetti coinvolti. L’inchiesta, pertanto, si avvia a una fase di approfondimento tecnico cruciale per la ricerca della verità e per l’accertamento delle cause di una tragedia che ha scosso profondamente l’intera comunità.