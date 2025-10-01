Gambrinus: Un Caffè, Mille Storie e Solidarietà a Napoli

Il Gran Caffè Gambrinus, icona storica di Napoli, si è trasformato in un palcoscenico di incontri e esperienze in occasione della Giornata Internazionale del Caffè.

Un crocevia di umanità, dove si sono intrecciati i fili di diverse storie: musicisti impegnati nelle prove di “Un ballo in maschera” al Teatro San Carlo, turisti francesi desiderosi di immergersi nell’atmosfera vibrante della città, una coppia di vacanzieri moldavi alla scoperta di nuove tradizioni, una famiglia di italiani emigrati anni fa in Germania, desiderosa di riscoprire le radici, un consigliere comunale attento al tessuto sociale, l’attore Benedetto Casillo, simbolo dell’arte napoletana, e una miriade di cittadini locali.

L’iniziativa “Barista per un giorno” ha offerto a questi eterogenei protagonisti l’opportunità unica di cimentarsi nell’arte della preparazione del caffè, dietro la classica macchina a leva del Gambrinus.

Guidati dai maestri Francesco, giovane barista di 23 anni, e dal direttore Gennaro Ponziani, custode di una sapienza secolare, i partecipanti hanno scoperto le complessità di un gesto apparentemente semplice, cogliendo le sfumature di aroma e di tecnica.

“Non è facile come sembra”, è stato il commento ricorrente, rivelando la profonda conoscenza e la passione che si celano dietro ogni tazzina.

L’evento si è inserito in un contesto più ampio di solidarietà, con una campagna nazionale a sostegno della Fondazione Telethon, che invita a donare l’equivalente del costo di un caffè.

Michele Sergio, esponente della famiglia che gestisce il caffè storico, ha sottolineato l’importanza di questo gesto, sottolineando come un piccolo contributo possa fare la differenza per la ricerca scientifica e il futuro di molti bambini.

Il Gambrinus, più che un semplice caffè, si è confermato un luogo di incontro, di scambio culturale e di impegno sociale, incarnando lo spirito accogliente e generoso della città di Napoli, un luogo dove la tradizione si fonde con l’innovazione e la comunità si stringe attorno a un simbolo di eccellenza.

La giornata, illuminata dall’aroma intenso del caffè, ha rappresentato un’occasione per celebrare non solo un prodotto iconico, ma anche i valori di solidarietà, inclusione e passione che rendono Napoli unica al mondo.