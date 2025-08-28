Gaza, un faro di fede tra dolore e speranza.

Nel cuore della terra santa, dove la storia si intreccia con la fede, emerge un messaggio di speranza e resilienza.

Padre Gabriel Romanelli, guida spirituale della parrocchia della Sacra Famiglia a Gaza, trasmette attraverso il cardinale Mimmo Battaglia un’esperienza profonda, un atto di fede che si fa testimonianza di coraggio e consolazione per i partecipanti alla 75ª Settimana Liturgica Nazionale.

Non si tratta semplicemente di un conforto momentaneo, ma di una forza intrinseca che permea la comunità cristiana di Gaza, un fiume sotterraneo di grazia divina che nutre le anime provate.

Il sacerdote, testimone diretto delle sofferenze del suo popolo, descrive una realtà dolorosa, un quotidiano intriso di difficoltà e di incertezze, ma allo stesso tempo permeato da una forza silenziosa.

Questa forza non è una semplice resistenza passiva, ma un’accettazione consapevole, un abbraccio alla sofferenza che genera, paradossalmente, un senso più acuto della presenza di Dio.

“Sentiamo davvero l’opera di Dio, la grazia di Dio, che continua a pulsare nella porta del nostro cuore,” afferma Padre Romanelli, esprimendo un’esperienza che va oltre la comprensione razionale.

È un sentire interiore, una comunione profonda con il divino che offre un senso di significato e di speranza in un contesto di disperazione.

Questa grazia non è un’illusione, ma un elemento concreto, palpabile nella vita di coloro che la sperimentano.

Il cardinale Battaglia, raccogliendo questo appello, ne amplifica il significato, sottolineando il ruolo cruciale della preghiera come faro nella notte del dolore.

La liturgia, lungi dall’essere un mero rituale, si rivela allora una fonte di forza, un baluardo contro la disperazione, un abbraccio comunitario che offre consolazione e sostegno.

La preghiera, in questo contesto, non è un atto di supplica o di richiesta, ma un incontro, un dialogo profondo con l’Assoluto che trasforma la sofferenza in opportunità di crescita spirituale.

È un atto di fiducia, una resa consapevole al mistero divino che genera speranza e perseveranza anche nelle circostanze più estreme.

Essa diventa, in definitiva, un atto di resistenza spirituale, un rifiuto di cedere alla disperazione, un’affermazione della fede nella possibilità di un futuro migliore.

La liturgia, a sua volta, incarna questo percorso, offrendo un linguaggio simbolico che esprime la speranza e la consolazione che derivano dalla fede.