Gel semipermanente: sequestro a Napoli, rischio salute pubblica

Un’allarme per la salute pubblica si è sollevato in seguito al sequestro di circa 800 confezioni di gel semipermanente per unghie, per un valore stimato di 6.000 euro, nel Napoletano.

L’intervento dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Napoli, guidati dal Comandante Alessandro Cisternino, ha portato alla luce la presenza di una sostanza chimica recentemente oggetto di restrizioni a livello europeo a causa delle sue proprietà pericolose.

La sostanza incriminata, identificata come Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO), rientra in una categoria di composti classificati come cancerogeni, mutageni e reprotossici.

Tale classificazione implica un potenziale rischio significativo per la salute umana, con implicazioni che spaziano dall’aumento del rischio di sviluppare tumori alla possibile compromissione della fertilità, sia maschile che femminile, fino a potenziali disturbi nello sviluppo del feto in caso di esposizione durante la gravidanza.

La scoperta sottolinea una problematica più ampia riguardante la vigilanza e il controllo della sicurezza dei prodotti cosmetici, in particolare quelli destinati alla cura delle unghie.

La crescente popolarità di trattamenti estetici come la manicure semipermanente ha portato a un aumento della produzione e della commercializzazione di prodotti spesso realizzati con ingredienti di dubbia provenienza e con standard qualitativi non sempre conformi alle normative europee.

L’intervento dei Carabinieri evidenzia l’importanza di un’attività di controllo mirata e costante, volta a tutelare la salute dei consumatori e a contrastare la diffusione di prodotti potenzialmente dannosi.

La segnalazione all’autorità giudiziaria del titolare del negozio dove è stato rinvenuto il gel contenente TPO rappresenta un passo fondamentale per accertare le responsabilità e per prevenire ulteriori episodi simili.

La vicenda solleva interrogativi cruciali sulla filiera produttiva e distributiva dei prodotti cosmetici, spingendo a una riflessione più ampia sull’applicazione del principio di precauzione e sull’efficacia dei meccanismi di controllo a livello europeo e nazionale.

In aggiunta, è imperativo promuovere una maggiore consapevolezza tra i consumatori, incentivando la ricerca di informazioni dettagliate sugli ingredienti dei prodotti utilizzati e sulla loro potenziale pericolosità, affinché si possa esercitare un consumo più informato e responsabile.

Il sequestro di queste confezioni rappresenta un campanello d’allarme che richiede un’azione coordinata e tempestiva per garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici e la tutela della salute pubblica.