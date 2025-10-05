Giovane Campano, Shock e Malore da 500.000 Euro Grattati

Un’ondata di incredulità ha travolto un giovane lavoratore originario della Campania, giunto da poco in Friuli Venezia Giulia per un’esperienza lavorativa, quando si è ritrovato improvvisamente in possesso di un premio da 500.000 euro grazie a tre Gratta e Vinci.

L’episodio, verificatosi in una ricevitoria sita a Pradamano, in provincia di Udine, ha assunto toni inaspettati, culminando in un malore che ha costretto il giovane a un ricovero temporaneo.

La vicenda, resa pubblica dal quotidiano Messaggero Veneto, si è sviluppata all’interno del locale Velox Pizza, gestito dalla coppia Arian Toska e Mirela Mance.

Il giovane, diventato assiduo frequentatore del locale, aveva preso l’abitudine di recarsi lì al termine del turno di lavoro.

Giovedì sera, su consiglio di un amico, decise di tentare la sorte con tre biglietti “Numerissimi” da 5 euro ciascuno.

Sedutosi all’esterno del locale in compagnia dei colleghi, il giovane, con un gesto quasi distratto, iniziò a grattare i biglietti.

La rapida scoperta di aver vinto una cifra così considerevole lo ha investito con una forza inaspettata, scatenando una reazione fisica e psicologica improvvisa.

L’incredulità e l’eccitazione si sono trasformate in un vero e proprio shock, culminato in un episodio di svenimento.

“Quando è entrato, era chiaramente scosso,” ha raccontato Arian Toska al Messaggero Veneto.

“Aveva un’espressione di stupore incredibile.

Abbiamo confermato con lui che si trattava effettivamente un biglietto vincente, ma la sua reazione è stata immediata.

Si è sentito male, ha chiesto dell’acqua e poi è crollato a terra.

“Intervenuti prontamente, i gestori del locale hanno prestato soccorso al giovane, che si è ripreso in breve tempo.

L’arrivo di un familiare ha permesso di trasportarlo a casa.

Successivamente, il giovane ha fatto ritorno nella sua regione di origine, senza più farsi vivo nel locale friulano.

Nonostante l’incredibile situazione, i proprietari del locale hanno celebrato la vincita, testimoniando un evento raro e inatteso che ha lasciato un segno nella comunità locale, sollevando interrogativi sulla capacità umana di gestire improvvise e significative fortune, e la fragilità emotiva che spesso si cela dietro una facciata di serenità apparente.

L’episodio sottolinea come un evento apparentemente positivo, come una vincita importante, possa rivelarsi un’esperienza destabilizzante, mettendo a dura prova la resilienza psicologica dell’individuo.