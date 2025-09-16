Giovani Campani: Salute e Benessere in un Progetto Innovativo

Investire nel Futuro: Un Progetto Innovativo per la Salute e il Benessere dei Giovani CampaniLa Regione Campania, in collaborazione con l’Ospedale Evangelico Betania e la Fondazione Valter Longo, lancia un’iniziativa pionieristica volta a riorientare le abitudini e a promuovere un approccio proattivo alla salute tra i giovani.

Il progetto, denominato “Comunità Sane: Salute, Attività Fisica, Nutrizione, Educazione”, rappresenta un investimento strategico nel capitale umano regionale e si propone di affrontare le crescenti sfide legate all’obesità infantile e adolescenziale, un fenomeno con profonde implicazioni sociali ed economiche.

La presentazione ufficiale, che si terrà domani presso la Sala Giunta della Regione (via Santa Lucia, 81), vedrà la partecipazione di figure di spicco come il Professor Valter Longo, luminare della biogerontologia e direttore del Longevity Institute dell’Università del Southern California, un centro di eccellenza riconosciuto a livello globale per le sue ricerche sull’invecchiamento e la longevità.

Accanto a lui, interverranno il Presidente della Fondazione Evangelica Betania, Domenico Vincenzi; il Direttore Generale dell’Ospedale Evangelico Betania di Napoli, Vincenzo Bottino; l’Amministratore Delegato della Fondazione Valter Longo, Antonluca Matarazzo; e l’Assessore Regionale alla Scuola, Politiche Sociali e Giovanili, Lucia Fortini.

L’iniziativa, articolata su un triennio, trascende il mero intervento sulla sfera nutrizionale.

Essa abbraccia un modello olistico, integrando la promozione dell’attività fisica, l’educazione alla salute e la consapevolezza alimentare come pilastri fondamentali per la costruzione di uno stile di vita sano e sostenibile.

L’obiettivo primario è quello di coltivare, nei giovani, un senso di responsabilità individuale e collettiva nei confronti del proprio benessere.

Un elemento distintivo del progetto è l’avvio, in anteprima mondiale, di uno studio clinico randomizzato su un campione di 330 adolescenti campani con sovrappeso e obesità.

Questo studio, di notevole rilevanza scientifica, rappresenterà un banco di prova per l’efficacia di approcci innovativi e personalizzati, basati sulle più recenti scoperte nel campo della nutrizione, dell’esercizio fisico e della psicologia comportamentale.

I risultati di questa ricerca avranno un impatto significativo non solo a livello regionale, ma anche a livello internazionale, contribuendo a ridefinire le strategie di prevenzione e cura dell’obesità infantile e adolescenziale.

La scelta della Campania come sede di questo studio pionieristico testimonia l’impegno regionale verso la promozione della salute e il benessere dei giovani, posizionando la regione al centro di un dibattito globale cruciale.

Si tratta di un’opportunità unica per consolidare il ruolo della Campania come polo di eccellenza nella ricerca scientifica e nell’innovazione sociale, contribuendo a costruire un futuro più sano e prospero per le nuove generazioni.

Il progetto non è solo un intervento sanitario, ma un vero e proprio investimento nel potenziale umano della regione, con ricadute positive in termini di salute, produttività e qualità della vita.