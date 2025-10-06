Giovani campani scrivono una legge: musica, lirica e teatro accessibili a tutti.

Il Consiglio Regionale della Campania ha inaugurato un capitolo inedito nella storia legislativa italiana, consacrando un’iniziativa unica nel suo genere: una legge redatta interamente da giovani.

La “Legge per la Promozione dell’Accesso alla Musica Classica, alla Lirica e al Teatro tra i Giovani della Campania”, frutto del progetto Lex Start, trascende la mera approvazione normativa, configurandosi come un atto di fiducia e una potente espressione di civico impegno.

Un esercito di menti giovani, dai 18 ai 30 anni, ha dedicato oltre un anno e mezzo a plasmare un testo normativo che ora si configura come un bene comune, un’eredità collettiva.

Questo risultato non è solo una vittoria per i giovani autori, ma per l’intera comunità campana, testimonianza di una visione che eleva la cultura non come mero passatempo, ma come pilastro fondamentale per lo sviluppo individuale e sociale.

L’iniziativa, promossa dal consigliere Andrea Volpe, rappresenta una risposta concreta al bisogno di coinvolgere attivamente le nuove generazioni nei processi decisionali, riconoscendo la loro capacità di osservazione critica, di analisi dati e di formulazione di proposte innovative.

La legge, strutturata in modo da massimizzare l’impatto e garantire la sostenibilità, promuove un’ampia gamma di iniziative formative e culturali rivolte ai giovani dai 18 ai 34 anni.

Il testo si articola in un sistema integrato che coinvolge scuole, università, enti locali, fondazioni, imprese e associazioni, favorendo una rete di collaborazione e sinergia.

Tra le misure innovative introdotte spicca la “card multiservizi”, uno strumento pratico e accessibile per incentivare la partecipazione a spettacoli, corsi e attività culturali, attraverso riduzioni su biglietti, formazione e trasporti.

L’attenzione alla trasparenza e all’efficacia è garantita da sistemi di monitoraggio rigorosi e da criteri di valutazione chiari, nel pieno rispetto dei vincoli di bilancio e con la possibilità di ricorrere a finanziamenti europei.

La “Legge per la Promozione dell’Accesso alla Musica Classica, alla Lirica e al Teatro tra i Giovani della Campania” incarna un approccio lungimirante che va oltre la semplice tutela del diritto alla cultura.

Il testo ambisce a stimolare un circolo virtuoso che generi benefici economici e sociali, potenziando il turismo, sostenendo le imprese culturali e rivitalizzando i luoghi della cultura.

Il focus sulla musica e il teatro, scelto autonomamente dai giovani legislatori, non è un mero capriccio, ma un atto di profonda convinzione: un investimento nel capitale umano e culturale che si traduce in opportunità di crescita e sviluppo per l’intera regione.

L’esperienza Lex Start, tuttavia, non si arresta con questa prima legge.

Il progetto si configura come un vero e proprio laboratorio di cittadinanza attiva, un metodo di apprendimento partecipativo che coinvolge ondate successive di giovani legislatori.

A maggio, un secondo gruppo ha presentato sei ulteriori proposte su temi cruciali come ambiente, volontariato, supporto psicologico e formazione.

Il terzo gruppo, attualmente al lavoro, segue lo stesso percorso, ampliando il patrimonio normativo e culturale della Campania.

L’iniziativa, che ad oggi ha coinvolto migliaia di ragazzi, si evolve quindi in un modello replicabile, un faro che illumina il ruolo dei giovani nella politica e un invito alle istituzioni a riconoscere e valorizzare il loro contributo.

La parola di Volpe è chiara: quando si concede voce ai giovani, la politica ritrova la sua essenza più autentica: la partecipazione.