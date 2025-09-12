Giubileo della Consolazione: Roma accoglie il dolore del mondo.

Il 15 settembre a Roma si materializzerà un evento di profonda risonanza spirituale e umana: il Giubileo della Consolazione.

Un’occasione inedita e significativa, pensata per accogliere e sostenere coloro che si trovano, o hanno affrontato, percorsi di vita segnati da sofferenza, perdita, lutto, fragilità economica e disperazione.

A questa giornata di accoglienza partecipano attivamente oltre ottomila persone provenienti da ogni continente, creando un crogiuolo di culture e di esperienze che testimoniano l’universalità del dolore e della speranza.

Numerose nazioni sono rappresentate, tra cui Italia, Germania, Polonia, Spagna, Stati Uniti, Canada, Brasile, Messico, Colombia, Argentina, Perù, Bolivia e Australia, a sottolineare la portata globale di questo momento di condivisione.

L’evento non è solo una cerimonia religiosa, ma un vero e proprio ecosistema di supporto, frutto della collaborazione tra associazioni, fondazioni ed enti religiosi che operano quotidianamente nel campo dell’assistenza.

Tra queste spicca l’associazione “Figli in cielo”, che offre percorsi di accompagnamento a famiglie che hanno subito la perdita prematura di un figlio, una ferita spesso accompagnata da un senso di ingiustizia e di profondo vuoto.

Altrettanto significativa è la presenza della Casa Famiglia Paolo VI, un rifugio per famiglie provenienti da ogni parte d’Italia che si trasferiscono a Roma per curare i loro bambini affetti da patologie oncologiche, un’esperienza che spesso comporta difficoltà economiche e di alloggio.

L’ampio ventaglio di realtà coinvolte riflette la complessità del dolore umano.

L’associazione Villa Maraini interviene con percorsi terapeutici dedicati a chi lotta contro la tossicodipendenza, l’abuso di alcol, il gioco d’azzardo patologico e le nuove dipendenze legate alla tecnologia, offrendo un supporto concreto per il recupero e la riabilitazione.

L’Associazione Italiana Vittime e Infortuni della Strada – onlus si fa carico del dolore delle famiglie colpite da incidenti stradali, fornendo assistenza psicologica e burocratica essenziale.

L’associazione “Scintille di Speranza”, legata al cimitero Laurentino, offre un sostegno prezioso a coloro che hanno vissuto lutti familiari, un percorso spesso segnato da solitudine e dalla difficoltà di elaborare il dolore.

Il Giubileo della Consolazione si aprirà con un momento di profonda spiritualità: i pellegrinaggi dei gruppi alla Porta Santa della Basilica di San Pietro, un gesto simbolico di apertura al perdono e alla speranza.

Il pomeriggio sarà dedicato alla Veglia di preghiera, un’occasione di raccoglimento e di condivisione, presieduta da Papa Leone XIV.

Un elemento centrale della Veglia sarà l’ascolto di testimonianze toccanti e illuminanti.

Diane Foley, proveniente dagli Stati Uniti, condividerà la sua storia di riconciliazione e perdono, un percorso straordinario nato dalla fede dopo la tragica perdita del figlio, il giornalista Jim Foley, ucciso da un gruppo jihadista.

La sua testimonianza è un potente messaggio di speranza e di umanità, un invito a superare l’odio attraverso il perdono.

Lucia Di Mauro Montanino, da Napoli, condividerà la sua storia di rinascita dopo l’omicidio del marito, un percorso doloroso trasformato in speranza grazie all’incontro con uno dei responsabili dell’aggressione.

Al termine delle testimonianze, Papa Leone XIV offrirà la sua omelia, un messaggio di conforto e di incoraggiamento per tutti i presenti.

La Veglia sarà arricchita dalla presenza della statua della Madonna della Speranza, proveniente dal santuario di Battipaglia, un simbolo di conforto e di intercessione, un invito a rivolgersi alla speranza anche nei momenti più bui.

Il Giubileo della Consolazione rappresenta, dunque, un faro di luce per chi soffre, un luogo di accoglienza e di sostegno, un’occasione per riscoprire la forza della fede e dell’umanità.