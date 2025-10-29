Giuseppina Torre a Pompei: Musica, Resilienza e Impegno Sociale

Venerdì 31 ottobre, Habita79 a Pompei si configura come un punto di convergenza tra arte, resilienza e impegno sociale.

Inserita nel programma “Gli Incontri di Valore”, la pianista e compositrice Giuseppina Torre offrirà un evento che trascende la semplice performance musicale, configurandosi come un’immersione emotiva e riflessiva.

L’appuntamento, fissato per le ore 20:15, segna un ulteriore capitolo nel percorso artistico e personale di Torre, dopo un intenso tour che ha toccato l’Australia, la Serbia e le principali città italiane durante l’estate.

L’evento si articola in due momenti cruciali: una lettura scenica tratta dal suo libro d’esordio, “Un piano per rinascere”, un’opera che rivela un percorso di trasformazione profonda, e un concerto che vedrà l’esecuzione di brani tratti dal suo album “The Choice”.

L’intento è quello di creare una narrazione sinestetica, dove la parola e la musica si fondono per veicolare un messaggio di speranza e di forza interiore.

“Gli Incontri di Valore” rappresentano per Torre una piattaforma ideale per amplificare la propria voce e contribuire attivamente alla sensibilizzazione su temi cruciali come la violenza di genere.

La musicista sottolinea come la propria arte possa diventare uno strumento di advocacy, capace di generare consapevolezza e promuovere un cambiamento culturale.

“La musica, il racconto e la condivisione emotiva sono elementi imprescindibili per affrontare un problema radicato come quello della violenza sulle donne,” afferma Torre.

“È un’opportunità per creare uno spazio sicuro, dove le storie possano essere ascoltate, comprese e validate, promuovendo un senso di comunità e solidarietà.

”L’evento a Pompei non è quindi semplicemente un concerto o una presentazione di un libro, ma un atto di coraggio e di testimonianza, un invito a riflettere sulla forza della resilienza e sulla necessità di un impegno collettivo per costruire una società più giusta e inclusiva, dove ogni donna possa vivere libera da paura e violenza.

Si prefigge di essere un faro di speranza, un segnale di cambiamento che risuona nelle pieghe storiche di Pompei, città simbolo di rinascita e di resilienza umana.