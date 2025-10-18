Gratteri a Cinquefrondi: un murale per la legalità e la speranza.

Un’opera murale vibrante, un inno silenzioso alla resilienza e alla giustizia, è stata eretta a Cinquefrondi, nel cuore della Piana di Gioia Tauro.

Il progetto, realizzato sul muro perimetrale della scuola elementare “Della Scala”, omaggia il coraggioso procuratore Nicola Gratteri, figura emblematica nella lotta alla criminalità organizzata, in particolare alla ‘ndrangheta.

L’artista, il tagger calabrese Sero-583p, ha concepito un’immagine potente: il volto di Gratteri, ieratico e determinato, incorniciato dalla solennità della toga, veglia sui giovani, affiancato dalla frase incisiva “La cultura rende liberi”.

La scelta del luogo non è casuale; la scuola, crocevia di bambini, genitori e comunità, rappresenta il futuro, il terreno fertile per la crescita di una coscienza civile consapevole.

L’opera trascende la semplice celebrazione di un personaggio pubblico.

È un atto di speranza, un messaggio diretto alle nuove generazioni, un invito a coltivare valori di legalità e rispetto per le istituzioni.

In un territorio segnato da decenni di omertà e condizionamenti mafiosi, l’arte si erge a strumento di emancipazione, un antidoto alla cultura dell’illegalità.

Il murale non è solo una rappresentazione estetica, ma un catalizzatore di riflessione.

Gratteri, simbolo di impegno e integrità, incarna la possibilità di un cambiamento profondo.

La frase “La cultura rende liberi” sottolinea l’importanza cruciale dell’educazione e della consapevolezza critica come armi fondamentali contro l’influenza pervasiva della criminalità organizzata.

È un’esortazione a comprendere le radici del problema, a sviluppare il pensiero critico e a rifiutare la passività di fronte all’ingiustizia.

L’opera vuole essere un punto di partenza, un simbolo tangibile per alimentare il dibattito e promuovere un percorso di crescita civile, affinché le nuove generazioni possano costruire un futuro libero dalla morsa della ‘ndrangheta, un futuro fondato sulla legalità, la giustizia e la responsabilità sociale.

Un’eredità preziosa, un seme di speranza piantato nel cuore della Calabria.